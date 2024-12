Slovenský premiér Robert Fico v neděli jednal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách plynu na Slovensko. Kvůli postoji Ukrajiny, která odmítá prodloužit smlouvu o tranzitu ruského plynu dál do zemí Evropské unie i po 1. lednu, je pokračování dodávek prakticky nemožné, uvedl Fico na Facebooku. Dodal, že představitele EU o cestě do Moskvy informoval už v pátek.

Jednání v Kremlu Fico označil za reakci na čtvrteční rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten podle předsedy slovenské vlády tranzit ruského plynu přes ukrajinské území od 1. ledna příštího roku zcela odmítl. „Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil připravenost Ruské federace pokračovat v dodávkách zemního plynu na Západ a na Slovensko, což je vzhledem k postoji ukrajinského prezidenta po 1. lednu 2025 prakticky nemožné,“ napsal Fico.

Slovenský premiér také uvedl, že s Putinem hovořil o válce na Ukrajině a o způsobech, jak ozbrojený konflikt uzavřít mírem. Uvedl, že s Putinem jednal také o vztazích mezi Slovenskem a Ruskem, které chce šéf slovenské vlády normalizovat.

Tomu podle Fica mají napomoci rovněž „aktivity související s 80. výročím konce druhé světové války“. Slovenský premiér už v listopadu oznámil, že se chystá vydat na oslavy konce války, které se budou konat v květnu příštího roku v Moskvě.

Za jednání s Putinem Fica ostře kritizovala slovenská opozice, která mluví o hanbě, zradě národních zájmů či o nebezpečí mezinárodní izolace Slovenska. Ficovu cestu na sociálních sítích hájil slovenský vicepremiér Tomáš Taraba, který byl zvolen na kandidátce třetí vládní strany SNS. Podle něj se premiér snaží zajistit, aby na Slovensku bylo „čím topit za normální ceny“. Ostatní dvě vládní strany se nevyjádřily.

Estonský ministr varuje: Jsme před mnichovskou dohodou. Putinovi jde o mnohem víc

Nemusíme se plazit, říká Lipavský

Roli vlády v zajištění energetické nezávislosti na Rusku vyzdvihli ve vyjádřeních pro ČTK v souvislosti s jednáním slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). Šéf diplomacie také označil za prozíravé březnové rozhodnutí o přerušení mezivládních konzultací mezi ČR a Slovenskem. Další politici vládních stran považují návštěvu za šílený nápad, zradu či nemravný krok. Místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček by do Moskvy nejel, ale Slovensko je suverénní stát a jeho rozhodnutí nechce „kádrovat“.

„Naše zahraniční politika míří opačným směrem než do Ruska, i proto jsme za poslední dva roky přijali řadu opatření, abychom na něm byli energeticky nezávislí a mohli plyn kupovat od spolehlivějších partnerů,“ napsal ČTK Fiala. Podle Lipavského česká vláda zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách proto, „abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem“.

Lipavský připomněl také rozhodnutí české vlády přerušit hlavně kvůli rozdílným názorům na zahraniční politiku společná zasedání se slovenským kabinetem. „S každým dalším krokem slovenské vlády se to ukazuje jako prozíravější. Myslím na všechny Ukrajince, kteří kvůli Putinovi nemohou trávit Vánoce se svými blízkými,“ sdělil ČTK Lipavský.

Šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (za TOP 09) považuje návštěvu za šílený nápad. Zmínil, že státy EU se v roce 2022 zavázaly odejít od ruského plynu a ropy. „Slovensko sedělo za stolem a se závazkem souhlasilo. Jenže zatímco ČR se osvobodila od vražedné závislosti na ruské energii, která je návyková, Slovensko nesplnilo svoje domácí úkoly,“ uvedl. Místo toho, aby Bratislava problém řešila, jede si vyjednat do Moskvy nové vazalství, míní.

Místopředseda opozičního hnutí ANO Havlíček by do Moskvy nejel. „Ale Slovensko je suverénní stát a já nebudu kádrovat, tím spíše, že v pomoci Ukrajině v poměru vůči HDP přispívá dokonce víc než my,“ uvedl. Očekává, že mezi první kroky nastávajícího amerického prezidenta Donalda Trumpa po nástupu do Bílého domu bude patřit právě jednání s Putinem.

Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že Ficův krok si „komentář ani nezaslouží“. Europoslankyně STAN Danuše Nerudová uvedla, že Fico právě „políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu“. „Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům. Robert Fico je pro nás bezpečnostním rizikem,“ napsala.