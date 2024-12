Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj působil na čtvrteční tiskové konferenci v Bruselu poněkud rozčileně, shodla se řada přítomných novinářů. Viditelné to bylo především v momentě, kdy mluvil o Slovensku. Zelenskyj prohlásil, že se na summitu lídrů zemí Evropské unie, jehož se v Bruselu zúčastnil, dostal do sporu se slovenským premiérem Robertem Ficem. „Slovensko říká, že přijde o peníze. Za války je trochu ostuda mluvit o penězích, protože my přicházíme o daleko víc, o životy.“

S Ficem se neshodl hned na několika věcech. Sám veřejně zmínil tranzit ruského zemního plynu přes ukrajinské území. Kyjev už dřív oznámil, že nehodlá prodloužit smlouvu, která tento tranzit umožňuje. Její platnost vyprší na konci roku.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co Robert Fico ukrajinskému prezidentovi vyčítá, vedle zastavení tranzitu zemního plynu.

Proč Fico podle diplomatického zdroje říká nesmysly.

Jak Zelenskyj reagoval na jeho výzvy k míru.