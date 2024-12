Newyorský soudce zamítl žádost obhajoby zrušit odsuzující verdikt nad bývalým a zároveň příštím prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Případ se týká falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení pornoherečce. Informovaly o tom v noci na úterý světové tiskové agentury a americká média. O zneplatnění rozsudku požádala obhajoba na základě dřívějšího rozhodnutí nejvyššího soudu, který uvedl, že bývalí prezidenti mají nárok na širokou imunitu spojenou s jejich činností v úřadu.

Newyorská porota koncem května shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování podnikatelských záznamů. Všechny body souvisely s platbou pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, těsně před volbami v roce 2016. Trumpův tehdejší právník Michael Cohen jí vyplatil 130 tisíc dolarů (v přepočtu 3,1 milionu korun), aby nešla na veřejnost s výpovědí o románku z roku 2006, který Trump dodnes popírá.

Podle obžaloby Trump zfalšoval šeky a další dokumenty, když po svém zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet dohodu v tajnosti. Trump se tak stal prvním americkým exprezidentem, který byl shledán vinným v trestním procesu.

Trump prohlásil, že jeho stíhání bylo politicky motivované a mělo za cíl poškodit jeho kampaň za znovuzvolení v letošních volbách. Požádal také o odklad stanovení výše trestu. Soudce měl původně o výši trestu rozhodnout už před letošními listopadovými volbami. Verdikt však odložil, aby vyloučil jakékoli ovlivnění kampaně.

Trumpovi právníci rovněž žádali o zrušení květnového verdiktu na základě červencového rozhodnutí nejvyššího soudu. Ten oznámil, že bývalí prezidenti mají nárok na širokou imunitu spojenou s činy vykonanými v úřadu.

Newyorský soudce Juan Merchan nyní rozhodl, že květnové rozhodnutí poroty by nemělo být zrušeno ve světle červencového rozhodnutí nejvyššího soudu, které se týká prezidentské imunity, napsal list The Washington Post. Soudce by podle deníku měl zvlášť rozhodnout, zda Trumpovi udělí trest před nástupem do úřadu, po jeho funkčním období nebo vůbec ne.

V 41 stran dlouhém zdůvodnění rozhodnutí soudce souhlasil s obžalobou v tom ohledu, že Trumpovo falšování finančních záznamů se netýkalo jeho výkonu prezidentské funkce, ale mělo osobní charakter. Trumpovo stíhání za „osobní činy spočívající ve falšování obchodních záznamů nepředstavuje žádné nebezpečí zásahu do pravomocí a fungování moci výkonné“, sdělil.

Trumpův mluvčí Steven Cheung v prohlášení označil Merchanovo nynější rozhodnutí za „přímé porušení rozhodnutí nejvyššího soudu o imunitě“.

Republikán Trump v listopadových volbách porazil svou demokratickou rivalku Kamalu Harrisovou a 20. ledna se ujme funkce. V čele Spojených států před tím stál v letech 2017 až 2021.