Energetická infrastruktura po celé Ukrajině čelí rozsáhlému raketovému útoku ze strany Ruska, uvedl v pátek ukrajinský ministr energetiky. Letecký poplach platí v celé zemi. Z různých oblastí jsou hlášeny výbuchy. Přicházejí první zprávy o zraněných lidech, přesnější rozsah škod zatím není známý.

„Nepřítel pokračuje ve svém teroru. Energetická infrastruktura po celé Ukrajině opět čelí masovému útoku,“ sdělil v pátek ráno ministr energetiky Herman Haluščenko na sociálních sítích. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha vyzval spojence, aby Ukrajině dodali 20 systémů protivzdušné obrany. „Rusko se nás snaží zbavit energie. Místo toho ho musíme zbavit prostředků k teroru,“ napsal.

Informace o explozích přicházejí ze Lvovské nebo Ivanofrankivské oblasti v západní části Ukrajiny nebo z Oděské oblasti na jihu země. Agentura AP píše, že Rusko útočí desítkami dronů a střel s plochou dráhou letu. Ukrajinské letectvo varovalo, že na západ země míří hypersonické střely Kinžal.

Podle vedení západoukrajinské Ternopilské oblasti výpadek dodávek elektřiny postihl 50 procent obyvatel regionu. Také v Kyjevě zůstali lidé bez elektrického proudu. Obyvatelé města sešli do metra, které slouží jako kryt.

Rusové zaútočili poblíž Charkova, prohlásil jeho starosta Ihor Terechov. V noci úlomky sestřeleného dronu zasáhly střechy obytného domu. Z okolí Berestinu v Charkovské oblasti při ruském úderu utrpěli zranění čtyři lidé a je poničená civilní infrastruktura, informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Syněhubov.

Ruské síly se také přiblížily k ukrajinskému strategickému městu Pokrovsk v Doněcké oblasti. Podle informací, které zveřejnila agentura Reuters, se nacházejí asi 1,5 kilometru od města. Pokrovsk je klíčovým železničním a silničním uzlem a jeho pád by měl pro Ukrajinu vážné důsledky. Ukrajinská armáda přiznala, že ruské síly v posledních dnech zničily nebo obsadily několik pozic v okolí města. Případné ovládnutí Pokrovsku by znamenalo vážné narušení zásobovacích cest a mohlo by posílit ruské snahy o dobytí dalších strategických měst v Doněcké oblasti, včetně Časiv Jaru, jehož zisk by potenciálně znamenal možnost kontroly většího území.

V Pokrovsku se nachází jediný ukrajinský důl pro těžbu koksovatelného uhlí, klíčového pro dříve silný ukrajinský ocelářský průmysl. Ocelářská firma Metinvest BV pozastavila část provozu v dole kvůli postupu ruských sil, uvedl podle Reuters nejmenovaný zdroj z této branže.

Polsko v pátek ráno znovu vyslalo do vzduchu stíhačky, aby chránily jeho vzdušný prostor, informovalo vedení polské armády.

Ruská armáda, která sousední zemi napadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022, opakovaně před nástupem zimy ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Po útocích bývají statisíce lidí bez dodávek elektrického proudu, tepla i vody. Agentura AP píše, že Rusko se podle všeho snaží zlomit ukrajinskou společnost. Moskva opakovaně tvrdí, že útoky míří proti ukrajinskému zbrojnímu průmyslu.