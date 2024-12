Povstalecké síly v nečekaně rychlém a dobře koordinovém postupu v noci na neděli vnikly do hlavního města Damašku a oznámily, že režim prezidenta Bašára Asada padl. Stanice CNN a některá média uvedla, že sám Asad uprchl ze země, podle některých zdrojů je na ruské základně Tartu nebo míří do Moskvy, na mnoha místech země se vzdali vojáci vládních sil, různé povstalecké skupiny obsazovaly základny vládních sil i na východě a jihu země. Zhruba čtyři roky zamrzlá válka se proměnila v kaskádovitý pád režimu, který držely nad vodou Rusko a Írán poté, co Moskvu vyčerpává válka na Ukrajině a Teherán a jeho spojenci v regionu zeslábli po nedávných útocích Izraele.

I když je situace pořád nejistá a nepřehledná, na stole jsou otázky, jejichž zodpovězení bude důležité pro bezpečnost Evropy. Tady přinášíme první odpovědi.

