Byznys v Evropě trpí vysokými cenami energií a zbytečnou regulací. Polsko se chce podílet na tom, aby se to změnilo, říká v rozhovoru s HN polský ministr financí Andrzej Domański. Varšava od 1. ledna převezme na půl roku předsednictví Evropské unie.

Sedmadvacítku napřesrok čeká začátek jednání o novém společném sedmiletém rozpočtu. Ten tradičně dosahuje zhruba jednoho procenta velikosti unijní ekonomiky, podle mnohých to ale zdaleka nestačí – potřeba jsou velké investice do obrany nebo vědy a výzkumu. Česko je proti většímu rozpočtu, ale Poláci to vidí jinak.

„Potřebujeme takový společný rozpočet, který bude adekvátní výzvám, které před námi stojí. A těch je opravdu hodně. Takže rozpočet by měl být výrazně větší než dosud, jedno procento rozhodně nestačí,“ říká Domański. Nebrání se ani společným půjčkám států EU na trzích. Mluví taky o tom, proč se Polsku v posledních letech ekonomicky tak daří nebo proč se nechystá zavést euro.

Podle Draghiho zprávy o stavu evropské ekonomiky EU výrazně zaostává v konkurenceschopnosti za USA. Co chce Polsko během svého předsednictví udělat, aby se to změnilo?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč Polsko nechce zavést euro.

Proč souhlasí s možností, aby si státy EU opět společně půjčily na trzích, což řada zemí odmítá.

Jak by chtělo omezit byrokracii v EU.