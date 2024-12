Pachatel, který ve středu v centru New Yorku zastřelil šéfa jedné z největších zdravotních pojišťoven ve Spojených státech UnitedHealthcare, použil náboje, na nichž bylo napsáno několik slov. S odvoláním na své zdroje u policie o tom v pátek informují americká média. Podle agentury AP mohla slova na nábojnicích nalezených na místě útoku odkazovat na strategie, kterými se zdravotní pojišťovny vyhýbají proplácení výdajů za péči.

Newyorská policie po zastřelení generálního ředitele firmy Briana Thompsona spustila masivní pátrací operaci. Zatím bez úspěchu. Padesátiletého manažera někdo zastřelil na ulici u hotelu Hilton na Manhattanu, kde pojišťovna pořádala setkání s investory. Maskovaný střelec na Thompsona čekal a po útoku uprchl na kole.

Žádný motiv útoku policie zatím neoznámila, na nábojnicích se však podle tisku našla například slova „delay“ a „deny“ neboli zdržovat a odmítat. Pachatel tím mohl odkazovat na odmítání krýt náklady za zdravotní péči, což je praxe, kvůli které UnitedHealthcare v poslední době čelí kritice médií, pacientů i zákonodárců.

O těchto praktikách vyšla v roce 2010 kniha s názvem Delay, Deny, Defend, upozornila AP. Na nábojnicích po útoku na Thompsona se přitom objevila také slova „defend“ a „depose“ neboli bránit a svrhnout. Policie se zatím k věci oficiálně nevyjádřila.

UnitedHealthcare, která je součástí skupiny UnitedHealth, je podle zpravodajského webu Axios největším soukromým poskytovatelem zdravotního pojištění v USA co do podílu na trhu. Jak vysvětluje deník The New York Times (NYT), i v případech, kdy lékaři rozhodnou, že pacient potřebuje jistý druh péče, mohou následně v USA zdravotní pojišťovny odmítnout péči proplatit. Pacientům pak mnohdy zůstávají vysoké účty, které musí zaplatit sami.

Americký Senát v říjnu publikoval zprávu, která kritizuje pojišťovny za odmítání účtů za péči pro starší pacienty po pádech či infarktech. Podle NYT zpráva obzvláště upozorňovala na situaci v UnitedHealthcare, kde mezi lety 2020 a 2022 narostl z 11 téměř na 23 procent podíl odmítnutých účtů spojených s péčí při rekonvalescenci.

Podle nedávného článku investigativní skupiny ProPublica si společnost počínala agresivně také v souvislosti s péčí o duševní zdraví. Reportéři zjistili, že UnitedHealthcare za pomoci algoritmu hledala lékaře, kteří „poskytují příliš terapie“, a pacienty, o nichž se domnívala, že „dostávají příliš“. Společnost zkoumala jejich případy a následně ukončila jejich proplácení.

Manželka zastřeleného ředitele společnosti poskytla televizi NBC News informaci, že Thompson dostával výhrůžky. „V zásadě nevím, nedostatečné pokrytí?“ řekla Paulette Thompsonová o podstatě výhrůžek. „Neznám detaily. Jenom vím, že říkal, že mu nějací lidé vyhrožovali.“ S Thompsonem má dva syny.

Policie nabízí 10 tisíc dolarů (skoro 240 tisíc korun) za informace, které povedou k zatčení střelce. Od středy zveřejnila několik fotografií a videí podezřelého muže včetně záběrů samotné střelby. Podle AP do pátrání po muži nasadila psy, drony i vrtulníky.

„Detektivové, psi a drony byli vysláni po celém městě ve snaze vystopovat pohyb střelce,“ napsal list NYT. Policie podle něj označila pachatele za zkušeného uživatele střelných zbraní. Záběry z bezpečnostní kamery ukazovaly, že se k oběti přiblížil zezadu, namířil zbraň a několikrát vystřelil, přičemž jej jen na okamžik zdržel technický problém zbraně, zatímco Thompson padal k zemi. Podle policie měl pachatel na pistoli tlumič.

„Za všechny své roky u policie jsem doteď nikdy neviděl tlumič. To je opravdu něco, co nás všechny šokovalo,“ komentoval v televizním rozhovoru zjištění newyorský starosta a bývalý dlouholetý policista Eric Adams. Vyšetřovatelé jsou podle něj na správně cestě a „toho člověka chytí“.