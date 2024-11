Rusko oznámilo dobytí další ukrajinské vsi, tentokrát obce Kopanky v Charkovské oblasti. Podle agentury Reuters postupuje ruská armáda v dobývání ukrajinského území nejrychlejším tempem od prvních dní své invaze do země v roce 2022 a za poslední týden obsadila téměř 235 kilometrů čtverečních. Pro srovnání: rozloha Brna činí přibližně 230 kilometrů čtverečních.

Dobytí takřka 235 kilometrů čtverečních za poslední týden představuje rekordní zisk za letošní rok, píše nezávislý portál Agentstvo, na jehož zprávu se odkazuje Reuters. Agentstvo se odvolává na data z projektu DeepState, jenž má blízko k ukrajinské armádě. „Dosavadní rekord padl na konci října, kdy během jediného týdne ruské ozbrojené síly na Ukrajině ukořistily 196 kilometrů čtverečních,“ píše Agentstvo.

Od začátku listopadu se podle něj ruské invazní síly zmocnily téměř 600 kilometrů čtverečních ukrajinského území, přičemž v říjnu dobyly 490 kilometrů čtverečních. Server upozorňuje zároveň na analýzu amerického Institutu pro studium války (ISW), podle něhož je poslední ruský postup na Ukrajině dán z velké části tím, že Rusové objevili a využili zranitelnosti v ukrajinských obranných liniích. Zároveň však podle ISW invazní síly nyní nepostupují tak rychle, jako krátce po svém vpádu do země.

Nejrychleji Rusové postupovali podle Agentstva v poslední době na jihovýchodě Ukrajiny, zejména u obce Velika Novosilka, která se nachází poblíž administrativních hranic mezi Doněckou a Záporožskou oblastí. Leží několik desítek kilometrů západně od Vuhledaru. Invazní síly podle dostupných informací postupují mimo jiné také u nedalekého města Kurachove. Ruští vojáci se objevili v centru Kurachove, napsalo v úterý v jiném textu Agentstvo, přičemž se odvolává na DeepState, ISW a proruské blogery.

Rusko začalo rychleji postupovat na východě Ukrajiny v červenci, poznamenala agentura Reuters. V srpnu Ukrajinci podnikli překvapivý vpád do ruské Kurské oblasti a obsadili stovky kilometrů čtverečních ruského území. Kyjev podle médií mimo jiné doufal, že touto ofenzivou přinutí Moskvu přemístit své jednotky z východu Ukrajiny a zpomalí tam její postup. Tlak ale nepovolil, spíše naopak. Podle serveru The Kyiv Independent se ukrajinská armáda potýká s náborem nových vojáků a Západem přislíbené zbraně do země v posledních měsících neproudily tak rychle, jak by Kyjev doufal.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi do sousední země 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje na 18 procent ukrajinského území včetně poloostrova Krym, který anektovala v rozporu s mezinárodním právem už v roce 2014.