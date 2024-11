Občané Ruské federace začali ve zvýšené míře vyhledávat informace o protibombových krytech. Vyplývá to z údajů internetového vyhledávače Yandex, který v Rusku drží skoro tři čtvrtiny trhu. Poté, co USA povolily Ukrajině odpalovat rakety hlouběji do ruského vnitrozemí, zvýšil se počet takových vyhledávání až šestinásobně. Píše to web Vjorstka, podle kterého nový ruský zájem o bezpečnost potvrzuje i firma Google. Ta sice z ruského trhu odešla, podle posledních dat ale její vyhledávač stále používá zřejmě až čtvrtina Rusů.

