Autonomní vozidla, jako ta od přepravní společnosti Waymo, se stávají stále častějším zjevem na amerických veřejných silnicích. Například zpravodajský kanál BBC uvádí, že většina obyvatel San Francisca je už zvyklá na pohled na auta bez řidiče – ten už prý nevyvede z míry ani kolemjdoucí turisty.

Přesto však výzkumy veřejného mínění obyvatel USA a Velké Británie ukazují, že lidé jsou stále ohledně jízd v „samojezdících“ vozidlech zdrženliví. Především kvůli (ne)bezpečnosti. Lidé si nejsou jistí, jak velkou důvěru vložit do této technologie a firem, které tato vozidla vyrábějí. Dávají větší důraz na bezpečnost u těchto vozidel než u běžných aut.

Společnost Waymo se snaží posílit důvěru veřejnosti vytvořením příjemného zážitku pro své zákazníky: například přivítáním osobním jménem při nástupu, nastavitelnou hudbou nebo interaktivními obrazovkami, které umožňují sledovat okolí vozidla prostřednictvím kamerového systému, či zobrazenou trasu na mapách. K tomu přistupuje i ponechání tradičního volantu a uspořádání sedadel, což lidem pomáhá cítit se bezpečněji a důvěřovat autonomnímu systému. Jak uvedla Megan Neese, vedoucí produktového a zákaznického výzkumu Waymo, „je velmi důležité mít jistotu, že víte, kam auto míří, a že auto vnímá to samé co vy.“

Samořiditelné vozy Waymo mají vzhled klasického automobilu, což pomáhá vyvolat důvěru u pasažérů. Foto: Waymo

Waymo, dceřiná společnost Google Alphabet, poskytuje po Americe „robotaxi“ služby již od roku 2020. V současnosti firma vykazuje přes 150 tisíc zprostředkovaných jízd týdně. Pro srovnání: Uber celosvětově poskytuje 200 milionů jízd za týden.

Trh s autonomními vozidly však roste. Společnost Zoox (investuje do ní Amazon) plánuje vstoupit na trh v roce 2025 a rozhodla se vydat jinou cestou než Waymo. Zoox chce umožnit pasažérům užít si jízdu bez toho, aby viděli, co se před vozidlem děje. V testovacím modelu vozidla Zoox se nevyskytují pedály, zadní či přední okna ani volant. Sedadla pro maximálně čtyři cestující směřují proti sobě a na obou stranách vozidla jsou posuvné dveře. Malé obrazovky u každého sedadla ovládají teplotu a hudbu a bezdrátové nabíjecí stanice jsou umístěné mezi sedadly z umělé kůže.

Vývojáři vozidla Zoox se rozhodli pro netradiční design. Foto: Amazon

Pro upevnění důvěry zákazníků v bezpečnost vozidla poskytuje Zoox od samého začátku vývoje projektu detailní informace o takzvaném Fusion Centru, odkud operátoři mohou převzít kontrolu nad autem na dálku v situacích, které počítač nezvládne. Během testování využila vozidla Zooxu vzdálenou asistenci pouze po jednom procentu z celkové doby jízdy.

Waymo, které dříve o svém operačním centru nemluvilo, letos potvrdilo, že má také „záložní“ tým Fleet Response, který autonomním vozidlům pomáhá řešit nejednoznačné situace, i když nepřebírá přímé řízení.

Otázka důvěryhodnosti a bezpečnosti je zásadní pro úspěch autonomních vozidel. Jako důkaz slouží třeba společnost Cruise – vlastní ji General Motors (GM) –, která přišla o možnost působení v Kalifornii po incidentu z října 2023, kdy její vozidlo srazilo chodce. Firma následně pozastavila provoz a zavedla několik podob bezpečnostní podpory, včetně dálkové asistence a monitorovacích týmů, které zasahovaly u 0,6 procenta jízd. Po rezignaci vedení a propuštění 900 zaměstnanců Cruise obnovil testování s řidiči ve Phoenixu a Dallasu a uzavřel dohodu o spolupráci s Uberem.

Jak je na tom zbytek světa?

Testování samořiditelných vozidel funguje po celém světě, nejdále je vývoj v Číně a USA. Waymo v současnosti provozuje největší flotilu autonomních vozidel ve Spojených státech s více než 700 auty, které operují v San Franciscu, Los Angeles a Phoenixu, a je jedinou komerčně placenou „robotaxi“ službou v zemi.

Čína vede v počtu autonomních vozidel i ve vydaných provozních licencích. Tamní úřady uvedly, že vydaly kolem 16 tisíc licencí pro samořiditelná auta a autobusy ve více než 20 městech.

Jedním z největších provozovatelů „robotaxi“ služeb je společnost Baidu. Její projekt Apollo Go poskytuje služby ve městech Peking, Šen-čen, Wu-chan a Čchung-čching. Apollo Go láká svými nízkými cenami. Základní jízdné začíná již na čtyřech jüanech (přibližně 13 korun), zatímco u taxíku řízeného člověkem je to 18 jüanů (přibližně 60 korun).

Tento cenový rozdíl vyvolal pobouření mezi místními taxikáři, kteří se ohrazovali proti nízkým sazbám s obavami, že „robotaxikáři“ by mohli ohrozit jejich živobytí. Ani projekt Apollo Go se ale nevyhnul několika incidentům, které vzbudily obavy veřejnosti o bezpečnost této služby. Ve městě Wu-chan jedno z „robotaxi“ srazilo chodce, který vešel do vozovky na červenou. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, ale incident vyvolal otázky ohledně schopnosti technologie reagovat na nečekané situace.

Dalším incidentem bylo způsobení dopravní zácpy, když robotaxi Apollo Go zastavilo kvůli igelitovému sáčku na silnici nebo když se dvě autonomní vozidla snažila dát přednost mezi sebou.

Software, na kterém vozidla Apollo Go jezdí, po těchto nehodách nově obsahuje funkci „detekce plastového sáčku“, což zlepšuje schopnost vozidel reagovat na náhlé překážky. Společnost také uvedla, že šestá generace jejích robotických vozidel, která byla letos uvedena na trh, obsahuje vylepšený software a hardware. Stejně jako robotaxi služba Waymo v USA i vozidla Apollo Go disponují obrazovkou, která zprostředkovává pohled z kamer automobilu nebo mapu, na které jsou zobrazeni ostatní účastníci silničního provozu.

Testování autonomních vozidel probíhá v řadě dalších zemí, včetně Singapuru, Jižní Koreje, Austrálie, Nového Zélandu, Francie, Německa, Norska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Zde se očekává spuštění robotaxi do roku 2026, po schválení legislativy o autonomních vozidlech.

V Evropě také chorvatský start-up Verne spolupracuje na vývoji vozidla se společností Intel Mobileye. Svou službu spustí nejprve v Záhřebu a následně plánuje expandovat do měst celé Evropy a zemí Blízkého východu. Robotaxíky Verne, na rozdíl od vozidel Waymo nebo Apollo Go, budou obsahovat fyzický spínač, který mohou zákazníci použít k zahájení a ukončení jízdy. Je to jedna z dalších možností, jak v zákaznících vyvolat pocit kontroly a bezpečí.

Chorvatské vozidlo bude k dispozici se sedadly pro dva pasažéry, bez volantu a pedálů. Foto: Verne

Otázka plošného nasazení

I když mnozí lidé už přijímají samořiditelné taxíky stejně snadno jako běžnou taxislužbu, pro úspěch tohoto odvětví bude klíčové přesvědčit ty, kteří k této technologii zatím nemají důvěru. Regulační rámce v mnoha zemích navíc zaostávají za rychlým vývojem, což komplikuje schopnost firem dosáhnout potřebného rozsahu provozu a ziskovosti.

Mnozí hráči v oboru, jako například GM, se potýkají s finančními ztrátami. Divize Cruise této společnosti vykázala za třetí čtvrtletí roku 2024 ztrátu 435 milionů dolarů (přibližně 10 miliard korun). Další firma, Motional, podporovaná Hyundai Motor Group, ukončila svůj projekt v Las Vegas po 100 tisících realizovaných jízdách přes platformy Uber a Lyft, což vedlo k masivnímu propouštění. Podle šéfa společnosti Karla Iagnemmy je plošné rozšíření autonomních vozidel stále vzdáleným cílem.

Na trh však vstupují i nové subjekty, například Tesla Elona Muska, která oznámila svůj dlouho očekávaný Cybercab – „robotaxi“ bez volantu a pedálů, jehož výroba se očekává v roce 2026. Přesto však schválení regulačními orgány není zdaleka jisté a Tesla zatím může testovat autonomní vozy pouze s řidičem za volantem.