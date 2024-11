Den devítistý devadesátý devátý

Kouřím u otevřeného okna, jsem zamyšlený a najednou si všimnu hluku – jakéhosi hukotu, jako když jede malý traktor. Je to poklidný zvuk, člověk si může myslet, že se v nedalekém sportovním areálu rozhodli na zimu zorat trávník. Ale já jsem Kyjevan z roku 2024, a proto vím, co to je – dron ruské výroby a íránské konstrukce. Říkáme mu „Šáhid“, ačkoli je smontovaný v Rusku, a má dokonce i nějaký ruský název. Říká se mu taky moped, a to kvůli stejnému, zcela triviálnímu a prozaickému zvuku jeho motoru.

