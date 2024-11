Vladimír Putin je už naštěstí starý člověk a staří lidé umírají. Úplně nejlepší by bylo, kdyby odešel, ať už dobrovolně, nebo nějakým jiným způsobem, protože on je tou hlavní překážkou k jednání,“ říká o možnostech míru pro Ukrajinu historik Jan Rychlík, podle kterého je jasné, že hlava Kremlu už „nemůže couvnout“. Rychlejší řešení situace podle něj nepřinese ani zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.

„Donald Trump se velice rychle přesvědčí o tom, že s Putinem se dohodnout nedá. A že ukončí válku během 24 hodin? Během 24 měsíců snad, během 24 let určitě.“ Kdyby Rusko polevilo alespoň z části svých požadavků, možná by podle Rychlíka prostor pro nějaké kompromisní řešení byl.

„Pokud by jaksi Rusko couvlo alespoň o něco, netrvalo by na té takzvané denacifikaci Ukrajiny, dosazení vlády v Kyjevě, která by šla Moskvě na ruku, a přeměně Ukrajiny v druhé Bělorusko, pak ta jednání jsou možná a mohl by být schůdný korejský scénář – to znamená zamrznutí toho konfliktu na dlouhou dobu,“ tvrdí Rychlík a dodává, že tlačit pouze Ukrajinu k jednacímu stolu k ničemu nepovede.

Nejhorší scénář je podle něj kapitulace Ruskem napadené země. „V tom případě by Rusko ovládlo celou Ukrajinu a měli bychom jejich jednotky na slovenských hranicích. Nevím, jestli to politici chápou,“ varuje historik.

Jakmile by Rusko dostalo možnost používat základny na Ukrajině a získalo by přístup k tamějším zdrojům, dá se podle něj počítat s útokem na Moldavsko i pobaltské země. „Co by bylo potom, si vůbec netroufám odhadnout, ale dobré by to nebylo,“ sdílí Rychlík.

A jakou chybu podle něj dělá Západ kromě toho, že neinvestuje tolik do svého zbrojení a posílání zbraní na Ukrajinu? „Pořád opakuje, že v žádném případě přímo na Ukrajině nezasáhne. Dobře, když nechce zasáhnout, nemusí to ale vytrubovat do světa, protože tím říká Moskvě: Můžete si dělat, co chcete,“ kritizuje historik. Kdyby k takovým proklamacím nedocházelo, Moskva by podle něj určitě jednala jinak.