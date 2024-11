Baltské státy se staly lídrem východního křídla EU a NATO v otázkách obrany. Třeba estonské výdaje na obranu letos překračují tři procenta HDP a příští rok se mají ještě zvýšit. Estonská expremiérka Kaja Kallasová se stala vysokou představitelkou EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, litevský expremiér Andrius Kubilius historicky prvním eurokomisařem pro obranu.

Při pohledu na vývoj americké politiky je jasné, že Evropa musí víc investovat do obrany, a to třeba i tím, že se její státy kvůli tomu společně zadluží, tvrdí Hanno Pevkur, estonský ministr obrany. „Je to jen o politické vůli se takto rozhodnout,“ řekl pro HN.

