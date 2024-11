Evropská komise v pátek předběžně schválila Česku další výplatu peněz z mimořádného plánu obnovy. Česko by mělo dostat 1,9 miliardy eur (v přepočtu 48 miliard korun) zejména za projekty spojené s rozvojem obnovitelných energií a železniční infrastruktury, uvedla EK na svých internetových stránkách. Podle zdroje ČTK z komise by Česko mělo peníze dostat do konce roku.

Předběžné schválení výplaty peněz je navázáno na přijetí 17 reforem a uskutečnění 28 investičních akcí. Splněné milníky a cíle se týkají podpory využívání obnovitelných zdrojů energie, nové koncepce nákladní dopravy, modernizace železničních tratí či bezbariérových přístupů.

Za klíčové oblasti z aktuální výplaty peněz označila EK rozvoj obnovitelných zdrojů energie a železniční infrastruktury. Podle zdroje z EK Česko získalo peníze například za rozvoj zateplování veřejných budov i rodinných a bytových domů či za schválení pravidel pro sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů. Další peníze jsou spojené s projekty na elektrifikaci železnice.

EK loni Česku schválila vyplacení 928 milionů eur, v první polovině letošního roku dalších 702 milionů eur. Podle zdroje ČTK z ministerstva průmyslu a obchodu se země chystá požádat o čtvrtou výplatu peněz v první polovině příštího roku.

Národní plán obnovy má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Loni v září Evropská komise schválila jeho revidovanou podobu a současně s tím i zvýšení objemu peněz určených pro Česko o 2,2 miliardy eur na 9,2 miliardy eur (232,5 miliardy korun). Z toho 736 milionů eur (18,6 miliardy korun) tvoří peníze z projektu REPowerEU, které mají jít na investice do rozvodné sítě, obnovitelných zdrojů a čisté dopravy. Peníze z Národního plánu obnovy může Česko čerpat v devíti platbách.

Národní plán obnovy vznikl v EU ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Primárním cílem českého plánu obnovy je zvýšení ekonomické prosperity a zkvalitnění života.