První zájemci o vstup do takzvané Ukrajinské legie podepsali smlouvu s ukrajinskou armádou. Podle serveru RBK Ukrajina o tom informovalo ministerstvo obrany v Kyjevě. Ukrajinskou legii mají tvořit Ukrajinci žijící v zahraničí a má být nasazena do bojů proti ruským invazním silám na Ukrajině. Její noví členové po podpisu kontraktu na ukrajinském generálním konzulátu v východopolském Lublinu vyrazí na cvičiště polské armády nedaleko tohoto města.

Základní výcvik potrvá 35 dnů pod vedením polských instruktorů. Cvičení s moderními zbraněmi se zúčastní také ukrajinští velitelé s bojovými zkušenostmi. Po školení v Polsku budou moci příslušníci legie pokračovat ve výcviku ve vybraných specializacích na základnách NATO v Evropě, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.

Do úterý do náborového střediska přišlo podle resortu obrany skoro 700 žádostí o vstup do legie z různých zemí Evropy. „Jde o ukrajinské občany žijící v zahraničí, například v Polsku, České republice, Irsku nebo Spojených státech,“ řekl agentuře Ukrinform Petro Horkuša z náborového centra při ukrajinském generálním konzulátu v Lublině. Mezi dobrovolníky jsou lidé z různých profesí, například hudebníci, stavaři nebo řidiči. Podle Horkuši potrvá několik měsíců, než budou nasazeni na frontě.

S vytvořením Ukrajinské legie počítá polsko-ukrajinská bezpečnostní dohoda, kterou v červenci podepsali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský premiér Donald Tusk. Začátkem října polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz řekl, že Polsko bylo připravené výcvik příslušníků Ukrajinské legie zahájit v září, nebylo pro to ale dost zájemců.

Na základě bezpečnostní dohody má ukrajinská strana těmto vojákům poskytnout uniformy a léky, Polsko jim zajistí potřebnou infrastrukturu, vybavení a zbraně pro období výcviku. Otázka toho, zda se Polsko ujme i odpovědnosti za vyzbrojení členů Ukrajinské legie pro jejich nasazení v boji, zůstává otevřená, píše Ukrinform.

Členové tohoto útvaru výcvik absolvují na těch základnách v Polsku, kde mají už se školením ukrajinských vojáků zkušenosti. Od začátku ruské invaze za tímto účelem přebývalo v Polsku přes 20 tisíc Ukrajinců.