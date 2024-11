Lidé už nevěří ani sousedům. Politická scéna se navíc uchyluje k dezinformacím a dezinformačním webům a ještě více rozděluje společnost,“ varuje slovenský novinář Michal Kovačič. I podle novinářky Zuzany Kovačič Hanzelové atmosféra v zemi stále houstne a podle sociologů je v takové náladě jako před občanskou válkou. „Šrouby se utahují,“ říká o proměně nálad od začátku vlády Roberta Fica.

„To napětí ve společnosti je postupně cítit. Země je rozdělena na polovinu – půlka lidí je na vlně nějakého hejtu a pomsty a pak je polovina, která z toho má strach. Tyhle dvě poloviny Slovenska proti sobě stojí,“ komentuje současné nálady v sousední zemi Hanzelová rok po nástupu Roberta Fica zpět do jejího vedení.

Průzkumy přesto ukazují, že navzdory stížnostem a protestům opozice Fico a jeho vláda podporu svých voličů neztrácí a podle novinářů i proto, že je současný premiér „šikovný rétor“. Dle Kovačiče se lidé navíc už nenechají odradit ani tím, že politici často sahají ke lžím a dezinformacím.

Hanzelová navíc dokládá, jak se stala běžnou i tvrdá politická rétorika. „Máme třeba vládního poslance, který nazval opoziční poslankyni ‚čubkou‘ a odmítá se za to omluvit. Takovou úroveň jazyka si já ve slovenské politice nepamatuji,“ komentuje novinářka.

Kovačič a Hanzelová v rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, jak se v takové atmosféře pracuje novinářům. Sama novinářka se po napadení a opakovaném vyhrožování rozhodla na nějakou dobu stáhnout z veřejného života. „Zažívám to roky a měla jsem varovné signály,“ vysvětluje Hanzelová, která ale popisuje, že když se nadávky spojily s varováním poslanců vládního Směru „ať si dá pozor“, uvědomila si, že je třeba z toho na chvíli vystoupit. „Pomohlo mi to nebýt v každodenním kole nenávisti,“ dodává.

Její manžel Michal Kovačič zase skončil v televizi Markíza poté, co v přímém přenosu upozornil na cenzuru v médiu. „Vnímal jsem to tak, že lidé, kteří to sledují, mají právo vědět, co se tam stalo,“ vysvětluje pozadí celého rozhodnutí vystoupit veřejně přímo na obrazovce svého zaměstnavatele a upozornit na vnitřní tlaky.