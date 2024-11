Po kolejích ve Velké Británii mají už brzy začít jezdit elektrické vlaky poháněné bateriemi. Má jít o krok směrem k ekologičtější a efektivnější železniční dopravě. Britská pobočka japonské společnosti Hitachi chce zavést nový „třírežimový“ model vlakové konstrukce, který by na trase čerpal energii z nadzemních trolejových drátů, dieselových generátorů i z nově přidaných lithiových baterií.

Přestože tento typ vlaků již úspěšně funguje například v Japonsku a Německu mnoho let, mnozí britští experti se proti tomuto modelu ohrazují a obávají se bezpečnostního hazardu. Inženýři z Hitachi ale pro BBC uvedli, že vlaky prošly rozsáhlým testováním, aby byla bezpečnost cestujících zajištěna i v krizových situacích.

V současnosti po britských železnicích jezdí vlaky, které čerpají energii buď z nadzemních trolejových drátů na elektrifikovaných úsecích, nebo využívají dieselové generátory na úsecích, které ještě elektrifikací neprošly. Je to velice nákladný proces. Podle odhadů dopravního ministerského úřadu Network Rail by další elektrifikace stála 1 až 2,5 milionu liber (29 až 72,5 milionu korun) na jeden kilometr trati.

S přechodem na bateriové vlaky, které by uměly snadno přepínat mezi těmito třemi zdroji energie , se očekává zjednodušení provozu a výrazné úspory v nákladech na budování nového elektrického vedení na tratích, které nejsou elektrifikované.

Konstrukce „třírežimového“ vlaku spočívá v nahrazení jednoho dieselového generátoru 16 lithiovými bateriemi podobnými těm, které se používají v elektroautech. Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva až o 50 procent. Inženýři Hitachi tvrdí, že baterie se mohou během jízdy dobíjet na elektrifikovaných úsecích nebo během krátkých zastávek, což zajišťuje jejich dlouhodobou použitelnost.

Kromě Hitachi na tomto poli pracuje i konkurence. Společnost Siemens, která v současnosti vyrábí podobné bateriové vlaky ve své továrně v Goole ve východním Yorkshire, plánuje dodávky více než 600 vlaků pro britské železniční operátory, včetně ScotRail, Great Western Railway a Transport for Wales.

Během rozsáhlých testů, které Hitachi „třírežimový“ vlak nechala podstoupit, se ukázalo, že vlak dokáže ujet až 70 kilometrů pouze na baterie. Tato vzdálenost je dostačující pro mnohé trasy mezi městy (třeba Londýn-Oxford). Avšak některé delší trasy by stále potřebovaly pomoc dieselového motoru. Zkušební vlak byl schopen ujet až 135 km na kombinaci nafty a baterií, ale pouze na relativně plochých testovacích tratích. Pro náročnější trasy je potřeba více energie kvůli sklonům tratí, což zkracuje vzdálenost, kterou může vlak ujet pouze na baterie.

Informace o zavedení bateriového modelu vlaku na britské železnice vyvolalo obavy, především z bezpečnostního hlediska. Na to ovšem reagovalo několik odborníků. Experti tvrdí, že šance na vznícení lithiových baterií v silničních vozidlech je až dvacetkrát nižší než u dieselových a benzinových automobilů.

Vlak Hitachi využívá články Nissan Leaf, které v průběhu 14 let provozu v silničních vozidlech způsobily pouze 16 požárů z více než 500 000 prodaných článků po celém světě. Tato čísla pocházejí podle organizace EV Fire Safe, která se zaměřuje na analýzu požárů baterií elektrických vozidel. „Pokud jsou baterie správně spravovány, jsou považovány za velmi bezpečné,“ uvedl k tomu Jon Simpson bývalý hasič a poradce na na požární bezpečnost.

V případě poškození článku lithiové baterie by mohlo dojít k neřízenému zvýšení teploty, což by ztížilo kontrolu požáru. Aby však došlo k poškození, musela by nastat havárie nebo vykolejení vlaku, přičemž by článek musel být porušen.

Inženýři Hitachi se zaměřili na robustnost těchto článků a během testování je úmyslně destabilizovali, některé dokonce prorazili. Vlak je vybaven tepelnými štíty kolem každé baterie a chladicí jednotkou pro regulaci teploty, což minimalizuje riziko rozšíření požáru na další články.

V případě požáru lithiové baterie je klíčová okamžitá reakce, přičemž odborníci doporučují zaplavení článku co nejvíce množství vody, aby došlo k ochlazení. Nejrizikovější oblastí však mohou být tunely, kde kouř a toxické plyny představují velké nebezpečí. I přesto, díky účinným protipožárním bariérám nainstalovaným kolem baterií, by byl vlak schopen pokračovat v pohybu i v případě požáru, a to díky nezávislé funkčnosti jednotlivých jednotek. V případě incidentu by cestující byli evakuováni, aniž by byli vystaveni přímému nebezpečí.