Britská ropná společnost Shell nemusí drasticky snižovat emise oxidu uhličitého (CO2), rozhodl v úterý odvolací soud v Haagu, který zamítl stížnost ekologických aktivistů. Soud změnil přelomový verdikt z roku 2021, který Shellu nařizoval do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 45 procent ve srovnání s rokem 2019. Ve zdůvodnění mimo jiné konstatoval, že Shell již podniká kroky ke splnění svých emisních cílů, a dodal, že není jasné, zda požadavky na snížení emisí z používání produktů Shellu pomohou v boji proti klimatickým změnám.

Původní rozhodnutí firmě nařizovalo, aby do roku 2030 snížila i ty emise, které jsou způsobeny používáním jejích produktů. Soud se v prvoinstančním řízení v roce 2019 přiklonil ke klimatickým aktivistům a rozhodl, že má Shell povinnost snížit své emise skleníkových plynů, aby ochránil lidi před globálním oteplováním.

Proces proti Shellu iniciovalo sedm uskupení, včetně organizace Greenpeace. Tehdy to bylo poprvé, co se ochránci životního prostředí obrátili na soudy, aby přiměli velkou energetickou společnost změnit strategii.

Shell už v roce 2021 měl ve svém odvětví jednu z nejodvážnějších strategií ochrany životního prostředí. Firma si dala za cíl snížit uhlíkovou náročnost svých produktů nejméně o šest procent do roku 2023, o 20 procent do roku 2030 a o 45 procent do roku 2035. Do roku 2050 chce být zcela uhlíkově neutrální. Všechny tyto cíle se vztahovaly k hodnotám z roku 2016.