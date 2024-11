Lidem nevadilo, že Donald Trump někdy mlží, nebo dokonce předkládá zcela nepravdivé informace. Rozhodně nás čeká Amerika, ve které nebudou platit pravidla, podle kterých se hrálo do teď, říká amerikanistka Kateřina Březinová. Nyní se podle ní ukázalo, že Trumpovo zvolení v roce 2016 nebyl jen omyl: „Optimismus v sílu americké demokracie se trošku třese.“

„Ve chvíli, kdy se podíváme na volební výsledky Senátu a na to, jak se vyvíjejí ty do Sněmovny reprezentantů, tak ve všech třech zásadních pilířích americké demokracie a ve všech brzdách a protiváhách se zdá, že zcela triumfuje konzervativní křídlo americké politiky,“ ukazuje Březinová, kam se ubírá směr americké politiky, v jejímž čele v lednu stane Donald Trump jako 47. prezident Spojených států.

Březinová nepochybuje, že Trump bude nejmocnějším prezidentem Spojených států v historii. „Dokonce se domnívám, že to jde posunout dále,“ varuje a odkazuje se na rozhodnutí Nejvyššího soudu z tohoto léta. Tehdy soud jasně řekl, že prezident ve funkci má ještě širší možnost imunity a širší ochranu před zákonem než jeho předchůdci.

Podle Březinové Američané volbami vyslali jasný signál, že jim záleží především na vnitropolitické situaci. „Nadneseně by se dalo říci, že třeba ceny vajec, které jsou téměř dvojnásobné oproti první Trumpově administrativě, u spousty Američanů převážily nad tématy, jako jak budou USA dále postupovat ohledně Blízkého východu nebo Ukrajiny.“

A jak se dívat na zapojení miliardáře Elona Muska do volebního klání? Podle amerikanistky je očividné, že Musk bude v budoucí prezidentské administrativě nejspíš hrát významnou roli. „I jeho údajné zapojení do telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským by mohlo naznačovat, že bude promlouvat i do nějakých dalších záležitostí.“