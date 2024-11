Zhruba 70 procent mrtvých v Pásmu Gazy, které se podařilo identifikovat Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), tvořily děti a ženy. Stojí to v pátek vydané zprávě orgánu OSN. Statistika se týká období od loňského listopadu do konce letošního dubna. Úřad také kritizuje omezení při dodávkách humanitární pomoci do Pásma Gazy, možné nasazení munice s bílým fosforem ze strany Izraele či držení rukojmích ze strany teroristické organizace Hamás.

OHCHR se podařilo identifikovat 8119 mrtvých Palestinců v Pásmu Gazy. Podle místních úřadů, které kontroluje Hamás, od začátku loňského října do konce dubna zemřelo v Pásmu Gazy kvůli bojům 34 500 lidí. Podle zjištění OHCHR zhruba 44 procent mrtvých tvořily děti, 26 procent dospělé ženy a 30 procent dospělí muži. „Domníváme se, že se jedná o reprezentativní údaj pro všechny mrtvé,“ řekla tiskové agentuře AFP mluvčí úřadu.

OHCHR poukazuje, že demografická skladba mrtvých, jejichž identitu se úřadu podařilo ověřit, reflektuje spíše skladbu celého obyvatelstva v Pásmu Gazy než bojovníků. „To vyvolává obavy ohledně dodržování principu rozlišování (mezi bojovníky a civilisty),“ uvádí úřad, podle kterého jsou pochybnosti, zda izraelská armáda při svých úderech v Pásmu Gazy dodržuje mezinárodní humanitární právo.

„Způsob, kterým strany vedou konflikt v Pásmu Gazy, vedl k strašnému lidskému utrpení, a to především kvůli metodám a postupům, který zvolil Izrael,“ prohlásil úřad OSN, podle kterého porušování lidských práv v Pásmu Gazy ve sledovaném období dosáhlo „bezprecedentní úrovně“.

Izrael dlouhodobě tvrdí, že se různými způsoby snaží omezovat dopady na civilisty svých úderů. Cílem podle něj jsou vojenské struktury a ozbrojenci Hamásu.

Úřad OSN také poukazuje, že „palestinské ozbrojené skupiny se dopustily vážných porušení mezinárodního práva v rozsáhlém měřítku“ při útoku z loňského 7. října. Při něm zemřelo nejméně 1124 lidí, včetně 295 izraelských vojáků, a dalších 4834 lidí bylo zraněno. Několik dalších civilistů zahynulo kvůli střelbě izraelských vojáků a policistů. Palestinské skupiny porušují mezinárodní právo mimo jiné střelbou raket na izraelské území, přičemž nerozlišují mezi civilními a vojenskými cíli, doplňuje OHCHR.

Podle OHCHR Izrael ve většině případů nepřinesl žádné vážné důkazy pro svá tvrzení, že ve školách a nemocnicích, na které zaútočila izraelská armáda, působil Hamás či jiné ozbrojené skupiny. Úřad také zaznamenal svědectví zdravotníků, kteří ošetřovali lidé se zraněními, která typicky zanechá munice s bílým fosforem, uvádí zpráva.

„Tvrdé restrikce pro přepravu a distribuci zboží a služeb nutných pro přežití civilního obyvatelstva přivedly Pásmo Gazy k riziku hladu a hladomoru,“ uvádí OHCHR. Zpráva také kritizuje útoky na humanitární pracovníky, zdravotníky a novináře.

Úřad OSN rovněž označil za válečný zločin držení rukojmích ze strany Hamásu. OHCHR navíc poukazuje, že rukojmí podle svědectví těch, kteří se dostali na svobodu, jsou drženi ve velmi špatných podmínkách či vystaveni násilí. „Všichni rukojmí musí by urychleně a nepodmíněně propuštěni,“ dodal úřad.