Německý kancléř Olaf Scholz se tento týden pokusí na sérii schůzek s koaličními partnery zachránit svou vládu. Koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a svobodných demokratů (FDP) je v hluboké krizi, její představitelé hovoří o nutnosti najít nový směr. Německá média už týdny spekulují o tom, že místo řádných parlamentních voleb příští září by se mohlo hlasování uskutečnit už v březnu.

Sociální demokrat Scholz na tento týden chystá hned několik setkání. V pondělí a v úterý se chce sejít s ministrem hospodářství Robertem Habeckem za Zelené a předsedou FDP a ministrem financí Christianem Lindnerem. Na středu je naplánované širší koaliční jednání. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil označil následujících sedm dní za „týden rozhodnutí“.

Scholz, Habeck a Lindner v posledních měsících stáli za většinou sporů uvnitř vládní koalice. Naposledy se neshody projevily minulý týden, kdy Scholz uspořádal vrcholnou schůzku se zástupci průmyslu a odborů a nepozval ani Habecka, ani Lindnera. První z nich v reakci zveřejnil vlastní hospodářský investiční plán, druhý uspořádal v týž den vlastní schůzku se zástupci hospodářských odvětví.

Ve středu budou koaliční partneři hovořit zajisté o výsledku amerických prezidentských voleb, ale také o neuspokojivé hospodářské situaci v Německu, kterou by mohlo případné vítězství republikána Donalda Trumpa ještě zhoršit. Exprezident totiž plánuje zavést cla, která by se dotkla i německých průmyslových výrobků, především automobilů.

Lindner, který před časem avizoval „podzim velkých rozhodnutí“, v neděli v televizi ZDF řekl, že situace, kdy se na povrch dostávají dennodenně spory koaličních stran, je už neudržitelná. Německo podle něj i vzhledem k americkým volbám potřebuje „vládu, která má jasný kurz“. Je to přitom Lindner, který řadu koaličních sporů vyvolal. Část německých médií očekává, že pokud vláda padne předčasně, budou to právě Lindnerovi liberálové, kteří ji opustí. Podle jiných ovšem nemá FDP svržením vlády co získat. Strana, pro kterou zářijové zemské volby v Sasku, Durynsku a Braniborsku skončily debaklem, by nyní podle průzkumů na spolkové úrovni nezískala ani pět procent hlasů, a nedostala by se tak do parlamentu.

Volby by podle průzkumů nyní se zhruba 32 procenty vyhrála opoziční konzervativní unie CDU/CSU, která po předčasných volbách hlasitě volá. Předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder bulvárnímu listu Bild řekl, že vládní koalici „zvoní umíráček“, někdejší ministr zdravotnictví z CDU Jens Spahn hovořil o případném konci současné vlády jako o „skutečném vykoupení“.

K opozičním politikům se přidávají ale už i některá vlivná média. V komentáři zveřejněném v časopise Der Spiegel šéf redakce v hlavním městě Christoph Hickmann v pátek napsal, že už Scholzova vláda dostala více šancí, „než si zasloužila“. „Stačilo. Němci by měli jít urychleně k volbám,“ dodal. Už několik týdnů se spekuluje o tom, že by se předčasné volby mohly konat 9. března.

Týden před tímto datem se budou konat volby v Hamburku, který je jednou z 16 německých spolkových zemí a je baštou sociální demokracie. Jeden z bývalých předsedů SPD a exministr hospodářství a zahraničí Sigmar Gabriel ale v neděli uvedl, že podle něj vláda vydrží až do řádného termínu voleb v září. Podle něj totiž její představitelé mají z voleb strach. Skutečnou vládu už Německo nemá, nachází se ve fázi před volební kampaní, dodal Gabriel.