Nikdo zatím neprokázal, že by videohry vedly děti k násilí, nebo dokonce někoho dohnaly k vražednému řádění. Stále častěji se objevují vědecké studie s opačnými výsledky: Videohry jsou přínosné, pomáhají zlepšovat koordinaci oko–ruka, dokážou z laiků udělat piloty letadel i formulí. A nehloupne se z nich.

Aktuální studie Charakteristika kognitivních a duševních přínosů cvičení a hraní videoher: Studie mozku a těla ukázala, že videohry pomáhají i starším hráčům udržet jejich mozek v kondici srovnatelně s mnohem mladšími lidmi.

Studie, které se zúčastnilo více než tisíc lidí, zkoumala vliv dvou nejpopulárnějších koníčků – fyzické aktivity a videoher – na zdravé fungování mozku. Autoři studie vedené Adrianem Owenem z neurologického ústavu při Západní ontarijské univerzitě shromáždili údaje o úrovni fyzické aktivity účastníků, době strávené hraním videoher i informace o jejich duševním zdraví.

Použili k tomu online dotazníky a měření kognitivního výkonu pomocí testů krátkodobé paměti, verbálních schopností a schopností uvažování s pomocí online testů společnosti Creyos. Tyto testy používá řada předních vědeckých pracovišť od britské Rady pro medicínský výzkum až po univerzitu v Cambridge nebo kanadské zdravotní výzkumné centrum Baycrest.

Na základě získaných dat vědci zjistili, že objem pravidelné fyzické aktivity nemá statisticky významný vliv na kognitivní schopnosti. Také se ukázalo, že má fyzická aktivita o rozsahu doporučeném Mezinárodní zdravotnickou organizací (150 minut střední a vyšší aktivity týdně) pozitivní vliv na dušení zdraví. Pomáhá snižovat riziko deprese a úzkostlivých stavů.

Při zkoumání vlivu videoher vědci došli k závěru, že více času stráveného hraním videoher prokazatelně přináší lepší kognitivní schopnosti, ale nemá žádný vliv na duševní zdraví.

„Došli jsme k závěru, že cvičení a hraní videoher mají rozdílné účinky na mozek. Díky tomu mohou jednotlivci přizpůsobit svůj životní styl tak, aby pozitivně ovlivňoval jejich duševní a kognitivní zdraví v průběhu celého života,“ vysvětluje vedoucí studie Adrian Owen.

Účastníci studie starší padesáti let, kteří se věnují hraní her intenzivněji (pět a více hodin hraní stejného typu hry týdně), vykázali ve studii v průměru kognitivní schopnosti srovnatelné s lidmi téměř o 14 let mladšími. U hráčů, kteří se svému koníčku věnují méně než pět hodin týdně napříč různými žánry videoher, byl efekt také zřetelný, ale výrazně slabší. Jejich výsledky odpovídaly lidem o pět let mladším.

Účastníci studie hráli podle vyplněných dotazníků širší žánrovou paletu titulů, jen velmi malá část uvedla, že hraje pouze akční videohry. Předchozí studie přitom ukazují, že právě akční hry, které vyžadují rychlé reakce, mají na kognitivní schopnosti největší vliv.