Společnost SpaceX v neděli kontrolovaným dopadem kosmické lodi Starship do Indického oceánu zakončila pátý testovací let stejnojmenného dopravního systému. Let odstartoval okolo půl druhé odpoledne SELČ a trval zhruba hodinu, během které se nosná...

14. 10. 2024 ▪ 2 min. čtení