Do amerických prezidentských voleb zbývají poslední týdny a Kamala Harrisová i Donald Trump mají naprosto vyrovnané preference. Což může zvednout volební účast. V rozhovoru pro HN a Aktuálně.cz to říká uznávaný politolog Kolumbijské univerzity Robert Shapiro. Zároveň popisuje, oč se nyní snaží Harrisová, co lze čekat od Trumpa v případě porážky a proč jsou současné volby bezprecedentní.

Kamala Harrisová oznámila, že v těchto dnech dělá doslova útok na média a denně s ní vychází alespoň jeden rozhovor. Chce se tak konečně představit voličům. Daří se jí to?

Aby mohla Harrisová vést efektivní kampaň, musí uplatňovat dvě strategie. Jednou je kampaň v klíčových státech přímo na místě, kde musí mobilizovat voliče. Jde o terénní práci, která může být tou nejdůležitější věcí pro získání hlasů – prostě aby šel každý její příznivec opravdu volit. Pokud ji volili dříve, musí zajistit, aby volili znovu. Pokud dříve nevolili, tak se ujistit, že budou volit poprvé. A pokud volí poprvé, tak aby dodrželi všechna pravidla pro hlasování, pokud musí mít průkaz totožnosti a tak dále, všechny tyhle věci.

Zbývá vám ještě 90 % článku