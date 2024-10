Od začátku ruské invaze na Ukrajinu přispělo Česko nákupem ropy a plynu Kremlu více penězi, než kolik jich poslalo v rámci pomoci na Ukrajinu. Tvrdí to zpráva ve Finsku sídlící nevládní organizace CREA a bulharského think tanku Center for the Study of Democracy, kterou představuje v pondělí na konferenci Forum 2000 její hlavní autor, analytik Isaac Levi. CREA pravidelně sleduje dodávky ruských fosilních paliv do EU a podle jejího tvrzení mohly české rafinerie, které vlastní polský státní podnik Orlen, dávno přejít na ropu z jiných než ruských zdrojů. Česko ale nedostatečně využilo ropovod TAL, který se právě kvůli odstavení ruských dodávek ropovodem Družba modernizuje, a polský koncern Orlen tak mohl na levnější ruské ropě vydělávat na úkor bojující Ukrajiny a českých spotřebitelů.

Společnost Orlen Unipetrol nepromítla nákupy levnější ruské ropy do cen pohonných hmot pro spotřebitele, loni se dokonce zvýšila závislost Česka na ruských fosilních palivech na šedesát procent, tvrdí Isaac Levi v rozhovoru pro HN.

