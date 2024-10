Politik, který se chce stát lídrem britských konzervativců, musí na stranický účet podle nových partajních pravidel poslat 50 tisíc liber, tedy 1,5 milionu korun. Dva uchazeči, kteří postoupí do finále souboje, jsou pak povinni přispět dalšími 150 tisíci librami, což je v přepočtu víc než čtyři a půl milionu korun. Ukazuje to na stav pokladny konzervativců poté, co utrpěli v letošních červencových volbách nejhorší porážku ve své historii.

Výsledek vedl k pádu premiéra a lídra strany Rishiho Sunaka. V souboji o nového lídra zbyli poslední dva uchazeči: někdejší náměstek kabinetu pro migraci Robert Jenrick a bývalá ministryně podnikání a obchodu Kemi Badenochová. A ať vyhraje kdokoliv, dá se čekat, že se Konzervativní strana posune výrazně doprava.

