Mladí lidé na TikToku často nevědomky sdílejí manipulativní a falešná videa. "Jsou to třeba videa roztomilých zvířátek, kdy někdo vezme štěně a položí na něj malé kuřátko. Ve skutečnosti jde ale o farmu na vytváření takových videí a nikdo neví, co se s těmi zvířátky stane," upozorňuje novinář a spoluzakladatel redakce Okraj.cz Jan Žabka, který se věnuje mimo jiné dezinformacím v digitálním světě.

Podobných videí, které mají miliony sdílení a "lajků", jsou na TikToku podle Žabky stovky. "Typické je i video, kdy člověk přijde za nějakým bezdomovcem a dá mu peníze s tím, že ho podpoří, ale ten člověk to nedělá proto, aby podpořil lidi bez domova, ale dělá to třeba pro svoji slávu. Je to nějakým způsobem sehraná scénka s nějakým jasným účelem," popisuje novinář.

Kromě popularity jsou motivací těchto účtů i peníze. "Cílem je dosah k penězům. Čím větší dosah, tím větší příjem z reklamy, tím větší příjem z nějaké podpory uživatelů. Případně mohou vzít ten profil, potom ho změnit na nějakou značku a už mají vybudovanou základnu fanoušků," říká Žabka s tím, že jde o takzvaný "pozitivní" fake, který u člověka nevytváří negativní pocity, s čímž pracují běžné dezinformace. Jde spíše o manipulativní videa, která mají za cíl udržet uživatele na dané síti.

Poslední dny se dezinformace a konspirace na TikToku dostaly do většího povědomí i díky kauze amerického hudebního producenta a rapera Diddyho, který je obviněný ze sexuálního zneužívání. Podrobně o tom informoval a konspirace monitoroval například web Heyfomo. "Pravděpodobně se kolem něj vytvořilo tolik konspirací kvůli popularitě té jeho osobnosti a tím, že je to člověk z hiphopového světa, který je blízký mladé generaci. Zároveň tam hraje roli i to, že je na něj napojená spousta celebrit," doplňuje novinář.

Influencerka: Nejhorší "hejty" jsou na Facebooku. U videí rozhodují tři vteřiny

Podle Žabky o problematice manipulativních a falešných videí na TikToku mainstreamová média tolik neinformují jako o "typických" dezinformacích kvůli tomu, že novináři na sociálních sítích jako TikTok nejsou aktivní. "Na těchto vizuálních sítích, jako je Instagram a TikTok, novináři skoro nejsou, proto o tom nemají přehled. Považují to za sítě pro mladé, což není pravda. Třeba TikTok používá hodně starších lidí, není to jen generační záležitost a pozornost by tomu měla být věnována," uzavírá Žabka.