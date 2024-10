Ruské síly dosáhly klíčového frontového města Torecku na východní Ukrajině, uvedla v úterý podle agentury Reuters ukrajinská armáda. Děje se tak necelý týden po pádu jiného významného ukrajinského opěrného bodu, města Vuhledar. „Situace je nestabilní, boje probíhají doslova u každého vstupu (do města),“ řekla mluvčí luhanského uskupení vojsk Anastasija Bobovniková. „Rusové dosáhli východního okraje města,“ dodala s tím, že situace je „nestabilní“.

Ruské ministerstvo obrany věc bezprostředně nekomentovalo. V pondělí sdělilo, že jeho síly způsobily škody na živé síle a technice u několika obcí v oblasti, včetně okolí Torecku. Ruští vojenští blogeři, včetně skupiny vojenských analytiků spojených s významným telegramovým kanálem Rybar, uvedli, že ruské jednotky postupují směrem do centra města. Postup ruských sil, stejně jako dobytí Vuhledaru minulý týden, dokládá nyní významnou převahu Ruska v lidech i technice v době, kdy Ukrajina žádá západní partnery o více zbraní.

Rusko, které nyní kontroluje necelou pětinu ukrajinského území, od srpna postupuje směrem k Torecku a dobývá na tomto úseku vesnici za vesnicí. Stále častěji při tom používá vysoce ničivé naváděné bomby. „Jednotky skupiny vojsk Jih pokračovaly v postupu a osvobodily obec Zorjane“, uvedlo na Telegramu ruské ministerstvo obrany s odkazem na ukrajinskou vesnici Zorjane v Doněcké oblasti. Zároveň podle něj ruští vojáci obsadili obec Zolota Nyva, která leží ve stejné oblasti západně od Vuhledaru. Okupaci ukrajinského území Moskva ruské veřejnosti prezentuje jako „osvobozování“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzhledem k územním ztrátám nařídil nejvyšším armádním činitelům, aby udělali „vše, co je možné“, a minimalizovali tak postup Ruska. Velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj dnes uvedl, že o situaci na frontě a dodávkách dalších zbraní telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Charlesem Brownem.

Jedna prohraná bitva neznamená, že Ukrajina prohraje válku, říká analytička

Toreck je frontovým městem již deset let, nachází se v blízkosti ukrajinských území, kterých se v roce 2014 zmocnili Ruskem podporovaní separatisté. Od té doby se stal opěrným bodem ukrajinského opevnění. Pro Moskvu by dobytí města, které se do roku 2016 jmenovalo Dzeržynsk, znamenalo podle Reuters přiblížení k cíli prezidenta Vladimira Putina plně ovládnout ukrajinský Donbas.

Podle ukrajinských vojenských analytiků by pád Torecku, který je umístěný na kopci, umožnil Moskvě zablokovat klíčové logistické trasy spojující operační týl ukrajinských jednotek v oblasti s frontovými liniemi, včetně hlavní silnice z Pokrovsku do Kosťantynivky.