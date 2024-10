Stala se skutečně nebývalá věc – česká vláda se postavila proti Škodě Auto, jedné z nejdůležitějších firem tuzemské ekonomiky. A udělala dobře. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich emailů. Odebírejte!

Vlci a premiéři

„Tolik telefonátů mezi premiéry jsem ještě nezažil,“ prohlásil prý Petr Fiala na zasedání vlády. Se svými protějšky si intenzivně volal kvůli tomu, jestli má EU na mezinárodní scéně navrhnout snížení ochrany vlků, což by usnadnilo jejich odstřel. Snížení ochrany navrhla Evropská komise s tím, že vlci stále víc ohrožují stáda dobytka (šéfce komise Ursule von der Leyenové předtím vlk roztrhal jejího oblíbeného poníka, ale samozřejmě nic nenaznačuju). Ochránci přírody byli proti. Česko bylo nejdřív skeptické, ale když vidělo, že návrh projde, hlasovalo pro snížení ochrany. Stálo o to zejména Finsko.

Síkelova volba

Ještě není vše formálně uzavřeno, ale šéfkou kabinetu eurokomisaře Jozefa Síkely by se měla stát Lucie Šestáková, nyní česká velvyslankyně v Coreperu I. Pozice šéfa kabinetu je naprosto klíčová a je dobře, že ji chce Síkela, pokud projde hearingem v Evropském parlamentu, obsadit českým občanem. Na superdůležitý post ale v Bruselu míří i další Češka, a tentokrát jde o místo mimo Evropskou komisi. O tom všem zjistíte víc v podcastu Bruselský diktát, zkrácená verze je tady, celý díl na HeroHero, Gazetisto a na Forendors (z této platformy můžete celé díly poslouchat ve svém Spotify).

Kdo ji nahradí?

Pokud se Lucie Šestáková skutečně stane šéfkou Síkelova kabinetu, bude muset Česko obsadit její současné místo velvyslankyně v Coreperu I. Jde o těleso, které řeší energetiku, životní prostředí, průmyslovou politiku atd. Když Šestáková loni na tento post vyhrála výběrové řízení, ve finále porazila diplomata Michala Sedláčka. Je možné, že Sedláček se do konkurzu přihlásí znovu. A máte nějaké další tipy na možné uchazeče? Napište mi. Zájemců historicky nebývá moc - je to fakt těžká práce. V komisi, která nového velvyslance vybere, bude mít dva zástupce Úřad vlády a dva ministerstvo zahraničí.

Poslouchejte Wilderse

Nizozemská ministryně vnitra z krajně pravicové strany PVV Geerta Wilderse žádá urychlené zavedení migračního paktu EU do praxe. Podle ní pakt sníží nelegální migraci. Andrej Babiš naopak pakt označuje za pozvánku milionů migrantů do Evropy a za zradu. Zajímavé na tom je, že Wildersova strana je nyní blízkým spojencem hnutí ANO, v Evropském parlamentu spolu tvoří frakci Patrioti pro Evropu. V EU bychom těžko hledali politika, který je k nelegální migraci dlouhodobě kritičtější než Geert Wilders. Takže kdo má ohledně migračního paktu pravdu, on nebo Babiš? Samozřejmě že Wilders. Tady jsou důvody včetně podrobností ohledně nizozemského postoje.

Prosvištíme si: ČR proti Škodě a VW

Když Evropská komise přišla s návrhem na uvalení dodatečných cel na dovoz čínských elektromobilů, většina znalců předpokládala, že Česko bude proti – málokdo si uměl představit, že by šlo proti názoru Škody Auto a jejího mateřského koncernu Volkswagen. Jenže Česko se nakonec při hlasování zdrželo, což fakticky znamená, že se odmítlo postavit na stranu odpůrců cel a spolu s ostatními státy umožnilo jejich zavedení. Za mě to je naprosto v pořádku. A proč vlastně Škoda nebo VW cla nechtějí, když jsou pro ně čínská elektroauta stále větší konkurencí? Odpověď je tady.

Průmysl je muž

Mám k dispozici non-paper, tedy neformální dokument, v němž Česko shání podporu ostatních zemí EU pro požadavek na odklad platnosti emisních limitů pro automobilový průmysl ze stávajícího roku 2025. Dále Česko chce, aby Evropská komise provedla vyhodnocení reálnosti zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem už napřesrok, nikoliv až v roce 2026. Stejným směrem jde i výzva Evropské komisi, kterou organizují europoslanci ODS Alexandr Vondra a Ondřej Krutílek. Nebývá časté, aby český europoslanec tweetoval anglicky. Je to dobře, chtělo by to ale zkontrolovat strojový překlad, který pro to používá. Krutílek tak o automobilovém průmyslu psal jako o „he” a „him”. Post následně upravil, ale i tak mu v něm jedna chyba zůstala, aspoň v době, kdy tyto řádky píšu - „him”. Kdyby výrobu aut označil jako „she”, mohl získat podporu i od poslanců a poslankyň z opačné strany politického spektraJ

Odpálit atomovku?

Ruský režim už víc než dva roky hrozí jadernými zbraněmi, ale Rusy se mu vůbec nepodařilo přesvědčit, že by jejich použití mohl být dobrý nápad. Naopak – velká většina občanů je proti tomu, a to i pro případ, kdy by to byl jediný způsob, jakým odvrátit porážku ve válce. Ukázal to unikátní výzkum dvou odborníků, přičemž jedním z nich je Čech. Ohlíží se ale Vladimir Putin na veřejné mínění? A plyne z averze Rusů k nasazení jaderných zbraní, že Západ může bez obav jít v podpoře Ukrajiny až do úplné krajnosti? Vše se dozvíte tady.

Největší výkon Čechů

Když jsme u války na Ukrajině i u potenciální hrozby konfliktu mnohem větších rozměrů, připomeňme si kulaté výročí. Před 100 lety vznikl Ženevský protokol, dokument, který měl válku učinit nemožnou. Jedním ze dvou hlavních autorů byl tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš, schválila ho řada důležitých zemí světa, ale nakonec ztroskotal na odporu Britů. Víme, že nejlepší zárukou míru a bezpečnosti je silná armáda, ale skutečně byla představa řešit spory závaznou arbitráží a kolektivním zásahem proti agresorovi úplně naivní? Připomeňte si, jak přesně chtěl Ženevský protokol zajistit mír, jak se na něm podílel Beneš a z jakých důvodů projekt neuspěl.

Výpisek z…: podcastu

„Já jsem principiálně zastáncem svobodného obchodu. Ale čínské programy na podporu vlastní výroby vnucují zbytku světa deindustrializaci. Můžeme si říct, fajn, proč bychom vyráběli baterie někde v Líních nebo na severní Moravě, když jich Čína produkuje dvakrát víc, než je světová poptávka. Můžeme to kupovat od Číny, ale do jaké role se tím dostaneme, jak pak bude globální ekonomika dominovaná Čínou fungovat? Dobře, tak já si koupím paruku, budu na Karlově mostě předvádět zestárlého Mozarta a doufat, že mi nějaký turista něco pohodí. Měli bychom úplně jiný profil než profil sebevědomé evropské země, která má nějaké tradice, ale i nějakou průmyslovou současnost a budoucnost.“

Ekonom Miroslav Zámečník v podcastu Spotlight

Co si přečíst

• Opravdu si někdo myslí, že vítězství Donalda Trumpa by pro Evropu nemusela být špatná zpráva? Tak ať se podívá, co Trump ve svém prvním mandátu udělal s Kanadou.

• Tak pravicově radikální němečtí politici se v sídlech českých institucí procházeli naposledy za protektorátu Čechy a Morava. A pak až nyní. #justsaying.

• Jak by se měla EU změnit, aby se mohla rozšířit o Ukrajinu a další státy?

Evropa podle…

Henry Foy, šéf bruselské kanceláře Financial Times, autor newsletteru Europe Express

Jsem dost starý na to, abych si pamatoval dobu, kdy byla visegrádská čtyřka označována za nové zásadně důležité spojenectví v rámci EU, které se postaví tradiční síle německo-francouzského tandemu. A které střední Evropě zajistí vliv, který jí náleží. Nakonec to dopadlo poněkud jinak: V4 se fakticky rozpadla, ale vnitřní problémy Německa a Francie podlomily jejich tandem. A válka na Ukrajině jistým způsobem posílila vliv východních zemí EU. Na tom by měly Polsko a Česko stavět a oživit na bilaterálním základě část někdejšího optimismu spjatého s V4. Obě země mají dlouhodobé vazby na Německo a proevropskou většinu v parlamentu. Ignorujte fakt, že polský premiér patří v rámci evropských politických frakcí do EPP a český do ECR: Praha a Varšava mají potenciál nechat Budapešť a Bratislavu daleko za sebou.

Co si poslechnout/kam zajít

• Do Česka už brzy nepoteče ruská ropa, ale závislí budeme na jiné trubce. Proč to nepovede k dražšímu benzinu?

• Proč český automobilový průmysl zaostává v oblasti cirkularity? Odpoví konference.

• Zájemci se během října mohou hlásit na placenou stáž do Evropského parlamentu, podrobnosti tady. A o celém programu stáží udělal jeden z českých absolventů vícedílný podcast. Poslední díl je o tom, jak si v Bruselu po konci stáže najít práci.

Tečka

Oprávněně si stěžujeme, že politici často říkají silné soudy, aniž je mají podložené fakty. Ale kde mají fakta vzít, když i prestižní odborné orgány někdy předvedou takový šlendrián jako NERV, tedy Národní ekonomická rada vlády. Víte, jak vypadá analýza zprávy Maria Draghiho o stavu evropské ekonomiky z pera NERV? To raději nechtějte vědět, budete se buď smát, nebo brečet. Pokud si troufnete to risknout, tak jsem pro vás onu „analýzu“ zveřejnil tady.