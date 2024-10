Když byl Leonid Volkov, dlouhodobý spolupracovník ruského opozičního politika Alexeje Navalného, letos v březnu brutálně napaden u svého bydliště ve Vilniusu, na první pohled to vypadalo jako další případ, kdy se Kreml snažil vypořádat se svými oponenty. Tým Navalného ale minulý měsíc zveřejnil informace o svém vyšetřování útoku, které o této verzi vzbuzují pochyby, napsal britský The Guardian.

Spolupracovnice Navalného Marija Pevčichová ve videu obvinila bohatého podnikatele a kritika Kremlu Leonida Něvzlina, že si najal útočníky, aby zbili Volkova před domem, kde bydlí. V pozadí je prý osobní spor. Něvzlin popřel, že by měl na věci jakýkoliv podíl. V prohlášení na sociální síti X napsal, že „s žádnými útoky nemá nic společného“, a dodal, že „justice potvrdí absurditu a naprostou nepodloženost těchto obvinění“.

Tým Navalného ve své investigaci zveřejnil snímky obrazovek, které podle něho zachytily konverzaci v aplikaci Signal mezi Něvzlinem a jeho údajným spolupracovníkem Anatolijem Blinovem. Vše nasvědčuje tomu, že v ní probírali útok na Volkova. Tým Navalného předal své poznatky úřadům v Polsku, které Blinova před několika týdny zatkly.

Informace o možném pozadí útoku vyvolaly šok a spory uvnitř ruské opozice v exilu. Pevčichová z Navalného Fondu boje s korupcí řekla, že „neexistují instrukce ohledně toho, co dělat, když zjistíte, že někdo známý vám zasadí ránu do zad“.

„Útok na Volkova se stal tři týdny poté, co byl zabit Alexej (Navalnyj). (...) V té nejtemnější chvíli života vás někdo strčí a vy se propadnete ještě hlouběji,“ uvedla Pevčichová.

Něvzlin, bývalý obchodní partner někdejšího ropného magnáta Michaila Chodorkovského, se po začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu vzdal ruského občanství. V současnosti působí v Izraeli, kde mu patří podíl v listu Haarec. Z Izraele finančně podporuje několik mediálních projektů, které jsou kritické vůči Kremlu a jednoznačně se postavil na stranu Ukrajiny. V minulosti měl spory s jinými opozičními skupinami, včetně týmu Navalného, o tom, jaký zvolit přístup k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Něvzlin je znám svými poměrně radikálními názory, kdy vyzývá k rozpuštění Ruska nebo o většině obyvatel Ruska mluví jako o „otrockém dobytku“.

Pevčichová uvádí, že snímky obrazovek zachycující konverzaci mezi Něvzlinem a právníkem Blinovem pocházejí od prostředníka s vazbami na ruskou tajnou službu FSB. The Guardian nebyl schopen ověřit jejich pravost. Jsou mezi nimi také tajně pořízené snímky Volkova a dalších spolupracovníků Navalného žijících ve Vilniusu. „Je načase se toho debila zbavit,“ uvádí se v jedné zprávě, kterou podle týmu Navalného napsal Něvzlin.

Také obviňují Něvzlina, že ve zprávách probíral plány na únos Volkova, po kterých „by zůstal na invalidním vozíku“ a následně by byl předán FSB. Podle spolupracovníků Navalného mohla za útokem na Volkova být „hloupá a nesmyslná nenávist“ kombinovaná s „politickým soupeřením“.

Polská prokuratura uvedla, že Blinov čelí třem obviněním, včetně toho, že „zorganizoval útok na ruského opozičního aktivistu Leonida V. kvůli jeho politickému přesvědčení a činnosti“. Polští vyšetřovatelé se zatím nevyjádřili k obvinění, že útok si objednal Něvzlin. „Je potřeba prošetřit různé scénáře. Také víme, že v takových případech se šíří dezinformace,“ řekl Stanislaw Žaryn, bezpečnostní poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy.

Už dříve polské úřady na základě evropského zatykače vydaného Litvou zadržely dva muže podezřelé z toho, že útok na Volkova provedli. Vyšetřování se týká celkem osmi lidí.

Polská prokuratura uvedla, že se zaměřila na události, které „se odehrály v Evropě, v Jižní a Severní Americe“. Není jasné, co tím měla na mysli, ale Pevčichová tvrdí, že Něvzlin stál rovněž za útokem na manželku známého ruského ekonoma žijícího v Argentině, který s Něvzlinem vedl spory na sociálních sítích.

Něvzlin mezitím řekl ruskému opozičnímu mediálnímu projektu Sota, který sponzoruje, že Blinov se na něj snaží „hodit“ to, že si objednal útok na Volkova.

Mezi ruskými disidenty žijícími v zahraničí dlouho byly různé spory, ale obvinění na adresu Něvzlina mezi nimi způsobilo největší rozštěpení od začátku ruské invaze na Ukrajinu předloni v únoru.

Tým Navalného také obvinil Chodorkovského, že o Něvzlinových činech věděl. Chodorkovskij však svého někdejšího obchodního partnera hájí s tím, že snímky obrazovek jsou zřejmě součástí komplotu zosnovaného ruskými tajnými službami. „Buď je to pravda a Leonid Něvzlin se zbláznil, nebo je to provokace a podvrh za mnoho peněz. Ze zcela pochopitelných důvodu se přikláním k tomu druhému,“ řekl Chodorkovskij.

Hrozí, že skandál nadále rozštěpí marginalizovanou ruskou opozici, která je po ruském vpádu na Ukrajinu a represích vůči disentu v Rusku roztroušená po Evropě. Bez Navalného, který byl považován za sjednocující osobnost a Putinova největšího oponenta, chybí opozici jasný vůdce. Veřejné slovní přestřelky nadšeně využívají propagandisté v ruských státních médiích, kteří se snaží jejich aktéry dále diskreditovat.

„Poškozuje to všechny strany, včetně nás. A co se týče ruské opozice, je to pravděpodobně přelomová událost. (...) Ale v těchto těžkých situacích je třeba říkat pravdu bez ohledu na to, jak smutné a nebezpečné to je,“ myslí si Pevčichová.