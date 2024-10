Američtí odboráři se dohodli se soukromými provozovateli námořních přístavů na východě USA a na pobřeží Mexického zálivu na solidním zvýšení mezd a ukončili třídenní stávku. Během pátku se začali vracet do práce, do přístavních bran se v sobotu znovu vrátila nákladní auta. Informuje o tom mimo jiné zpravodajský server CNN, podle kterého potrvá několik dnů, než se provoz v přístavech vrátí do normálních kolejí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co si stávkující vyjednali, o kolik se dělníkům zvedne mzda.

Jaký vliv měla stávka na hospodářství.

Které „pikantnosti“ vypluly na šéfa odborářů.