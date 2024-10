Bývalá první dáma Spojených států Melania Trumpová veřejně podpořila právo žen na potraty. K jeho omezení přitom v minulosti přispěl její muž a prezidentský kandidát Donald Trump. Ten se teď svůj dříve konzervativní přístup snaží zmírnit. Spekuluje se, zda video hájící individualitu žen, které na svých sítích ve čtvrtek zveřejnila Trumpová, je součástí jeho snahy získat větší voličskou podporu mezi ženami. Druhou možností je, že Trumpová zkrátka propaguje svoji novou knihu. Ta má vyjít příští týden – necelý měsíc před volbami.

Téma potratů bude jedním z důležitých témat nadcházejících amerických voleb. Trumpova vyzývatelka Kamala Harrisová právo žen na potrat během jejich prezidentské debaty energicky hájila.

A Donald Trump se teď rozhodl svou rétoriku měnit. Dříve se sám vyjadřoval jednoznačně proti potratům a během svého působení v úřadě jmenoval tři konzervativní soudce nejvyššího soudu, kteří předloni stáli spolu s dalšími kolegy za verdiktem, jenž téměř po 50 letech zrušil federální právo na interrupci zhruba do 22. týdne po početí. Nyní se svůj přístup snaží zmírnit ve zjevné snaze získat hlasy mezi ženami. Ve středu dokonce prohlásil, že by vetoval případný federální zákaz potratů, pokud by se stal prezidentem. Tvrdí, že by rozhodnutí nechal v rukou jednotlivých států.

Na věrohodnosti by mu mohla přidat i jeho žena, bývalá slovinská modelka Melania Trumpová. Ta se do sólových vystoupení bez svého manžela pouští velmi zřídka. Teď se ale v rámci propagace své nové knihy ve videu na síti X vyjádřila k potratům zcela opačně, než to doposud dělal její manžel.

Její liberální vyjádření i podle televizní stanice CNN vyvolalo spekulace, zda nejde o strategii s cílem přesvědčit ženy, že budou v případě Trumpova vítězství mít v první dámě „v Bílém domě svého člověka“.

Ve výňatku z knihy, která má vyjít 8. října, deník Guardian Trumpovou cituje: „Je nezbytné zajistit, aby ženy měly autonomii při rozhodování o tom, zda chtějí mít děti, na základě svých vlastních přesvědčení, bez jakéhokoliv zásahu či tlaku ze strany vlády.“

„Proč by kdokoli jiný než žena samotná měl mít právo rozhodovat o tom, co udělá se svým vlastním tělem? Základní právo ženy na osobní svobodu, na vlastní život, jí dává právo ukončit své těhotenství, pokud si to přeje,“ pokračuje. Trumpová ještě doplnila, že si tento názor nesla celým svým životem.

Takové výroky ale podle BBC zaskočily například Kate Andersenovou Browerovou, novinářku a autorku knihy První žena. „Byla jsem tak šokovaná, že jsem si chtěla ověřit, jestli jsou skutečné,“ řekla. „Vždy byla velmi v souladu se svým manželem, takže jak je možné, že když to považuje za tak důležité, celá léta sledovala, jak to on sabotuje?“

„Skutečně, načasování komentářů paní Trumpové naznačuje možný politický úhel pohledu,“ poznamenala Browerová. To je ale podle republikánské expertky na strategii Riny Shahové nepravděpodobné. Myšlenka, že by Trumpová chtěla svému manželovi pomoci, „nesedí s tím, jakou Melanii známe“, uvedla.

„V tuto chvíli to nic nezmění a ona to ví,“ řekla Shahová. „V některých státech už byly rozeslány hlasovací lístky. Je prostě příliš pozdě.“