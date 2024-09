Izraelské letectvo v sobotu večer a v noci na neděli pokračovalo v bombardování cílů šíitského militantního hnutí Hizballáh v Libanonu, uvedla armáda necelé dva dny poté, co zabila dlouholetého vůdce hnutí Hasana Nasralláha. Podle prohlášení Izraelci v posledních hodinách provedli další desítky úderů s cílem zničit vojenskou infrastrukturu Hizballáhu. Podle deníku The New York Times v sobotu večer izraelské nálety znovu zasáhly místa v blízkosti hlavního města Bejrút.

Izraelská armáda navíc v neděli oznámila, že při sobotním úderu zabila dalšího významného člena vedení Hizballáhu Nabíla Kaúka. Podle armády působil jako šéf oddělení vnitřní bezpečnosti, současně byl členem výkonné rady tohoto libanonského šíitského hnutí a podílel se na teroristické činnosti vedené proti Izraeli. Informovaly o tom list Haarec a agentura Reuters. Hizballáh jeho smrt zatím nepotvrdil.

Izrael v posledních dnech výrazně vystupňoval své útoky na libanonském území namířené proti Hizballáhu, s nímž je v konfliktu několik desetiletí. V pátek bombardování hustě zalidněné části Bejrútu zabilo dosavadního lídra hnutí Nasralláha, Izraelci však avizovali, že jejich kampaň tím nekončí. Podle armády jen od soboty zasáhli stovky „cílů teroristů z Hizballáhu“, libanonské úřady evidují od začátku týdne stovky mrtvých včetně dětí. V důsledku sobotních intenzivních izraelských úderů v Libanonu zemřelo 33 lidí a dalších 195 bylo zraněno. Informovalo o tom podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví.

Izraelská armáda navíc možná již zahájila nebo se v blízké době chystá zahájit omezené přeshraniční pozemní operace či výpady do libanonského pohraničí s cílem likvidovat pozice radikálního šíitského hnutí Hizballáh v těsné blízkosti libanonsko-izraelských hranic. Uvedla to v neděli na svém webu americká stanice ABC News s odkazem na vlastní informované zdroje.

ABC News se ve zprávě odvolává na dva nejmenované americké představitele, kteří hovořili o „pohybech na hranici“ v malém rozsahu. Izrael podle nich zatím nerozhodl, zda proti Hizballáhu podnikne pozemní operaci na území Libanonu, ale pokud tak učiní, bude mít taková ofenziva pravděpodobně jen omezený rozsah. Avšak má-li Izrael splnit svůj válečný cíl, tedy umožnit návrat asi 60 000 obyvatel do svých domovů na severu Izraele, odstranění hlavy Hizballáhu k tomu stačit nebude, dodaly zdroje.

Světoví státníci za obav z širší regionální války vyzývají k příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. „Je čas na příměří,“ zdůraznil v sobotu například americký prezident Joe Biden. Řada zemí vyzývá své občany, aby z bezpečnostních důvodů opustili Libanon. Některé z nich také snižují počty zaměstnanců svých velvyslanectví v Bejrútu. Česko k takovému kroku zatím nepřistoupilo, na ambasádě má pět zaměstnanců.

Americké ministerstvo zahraničí nařídilo odjezd z Libanonu rodinným příslušníkům amerických diplomatů a povolilo odjezd zaměstnanců americké ambasády v Bejrútu, kteří nejsou nezbytně nutní pro chod úřadu, napsala agentura AP. Současně Washington vyzval americké občany, aby Libanon opustili, dokud lze využít komerčních letů.