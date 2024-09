Na jednom obrázku objímá Donald Trump koťátko a kachnu, na dalších jede do boje na velké kočce nebo s automatickou zbraní stojí v čele podobně vyzbrojené armády micek. Americký internet se už přes týden baví nad nejbizarnějším výrokem předvolební prezidentské debaty.

V ní se kandidát republikánů ve snaze dokázat, že vládnoucí demokraté a jejich kandidátka na nejvyšší funkci Kamala Harrisová nezvládají migraci, chytil fámy z Ohia. „Ve Springfieldu pojídají psy. Lidé, kteří k nám přišli, pojídají kočky. Pojídají domácí miláčky tamních lidí. Je to ostuda, co se děje v naší zemi.“ Před 67 milionovým publikem u obrazovek se tak bez důkazů opřel do přistěhovalců z Haiti.



Zbývá vám ještě 80 % článku