Často se v programu nastupující Evropské komise opakují slova jako růst, konkurenceschopnost, investice nebo omezování regulace. Je to podstatná změna oproti roku 2019, kdy do úřadu v Bruselu přicházel tým, který nyní končí. Pro něj byl hlavní prioritou Green Deal, tedy soubor opatření, díky kterým by země Evropské unie do roku 2050 snížily své emise prakticky na nulu.

Klíčovou osobou odcházející Evropské komise byl až do svého loňského návratu do nizozemské politiky Frans Timmermans – výkonný místopředseda pro Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu. V nové komisi, jejíž složení představila její předsedkyně Ursula von der Leyenová v úterý, se už ale termín Green Deal nevyskytuje u žádného z názvů jednotlivých portfolií.

Český eurokomisař Jozef Síkela (za STAN) dostal od von der Leyenové na starosti rozvojovou pomoc s důrazem na snahu čelit pronikání Číny do Afriky či Jižní Ameriky. Jde o průměrně významné portfolio. Nová Evropská komise nastoupí do úřadu, pokud ji schválí Evropský parlament.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Na co se chce Evropská komise nově zaměřit.

Co se stalo s dřívějšími klimatickými cíli.

Jakým způsobem by jich teď měla EU dosáhnout.