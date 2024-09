Opozice křičí, že faktické zdražení benzinu a nafty přes emisní povolenky nepřipustí, k opatření se příliš nezná ani vláda. Proč nakonec budou všichni svorně hlasovat pro? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Rakovina

Lucie Šestáková patřila jako zástupkyně tehdejšího velvyslance v Coreperu I Jaroslava Zajíčka ke klíčovým postavám předloňského úspěšného českého předsednictví EU, loni pak Zajíčka vystřídala, a je tedy jednou z českých velvyslankyň v Bruselu. Už před předsednictvím se u ní objevily zdravotní problémy a letos v lednu se dozvěděla diagnózu: rakovina s metastázemi. „Jsem matka samoživitelka. Tohle vědomí bylo na tom všem to nejhorší, obava z toho, aby dcera nezůstala sama,“ říká. Jak je na tom zdravotně a proč se o své situaci rozhodla veřejně promluvit? Dozvíte se v rozhovoru.

Podpora od premiéra

Po řadě let se mění vedoucí Kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Do výběrového řízení se přihlásilo několik kandidátů, vím o pěti. A jeden, Marek Hannibal, si prý přes KDU-ČSL zajistil podporu přímo od premiéra Petra Fialy, který poslal doporučující dopis předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové. Hannibal pracuje pro Evropský parlament už od roku 2003. Je ovšem post šéfa parlamentního zastoupení v Praze tak důležitý, aby jeho obsazení řešil sám premiér? Ať už funkci získá kdokoliv, mohl by začít třeba úpravou dost zastarale vypadajícího webu Kanceláře.

Ostře sledované: Proč?!

Můžeme se pohoršovat nad tím, že Němci v nedělních zemských volbách masově volili nácky a krajní levičáky. Anebo se zeptat, proč to udělali. Čísla o vývoji německé životní úrovně nebo míře kriminality leccos vysvětlují. Rozebíráme je v podcastu Bruselský diktát, ve kterém se dozvíte i okolnosti pohovoru, který měla Ursula von der Leyenová s Jozefem Síkelou. A proč ministr životního prostředí Petr Hladík u Václava Moravce názorně předvedl vše, co je špatně s českou evropskou politikou? Zkrácený díl Bruselského diktátu je tady, celý na HeroHero a Gazetisto.

Přijďte…

… na Green Deal Summit, největší konferenci o Green Dealu v Česku. V jejím závěru vystoupí podcast Bruselský diktát živě. Na toto vystoupení může od 16:30 přijít prvních 50 zájemců zdarma, tedy bez nutnosti koupě vstupenky na samotný summit. Registrujte se tady, děkujeme!

Bolestivé, ale nutné

V zákulisí se už začíná „péct“ příští společný evropský rozpočet. Návrh, se kterým přijde Evropská komise, bude podle všeho revoluční – přesun peněz od dotací pro chudší země, možná i od zemědělců, ve prospěch nových priorit. A to proto, aby EU přestala ztrácet třeba na USA. Komise taky dost možná navrhne zvětšení rozpočtu, aspoň pokud bychom vycházeli ze středečního memoranda špičkového bruselského think-tanku Bruegel, jehož ideje se dost často propíšou do unijních legislativních návrhů. Co by to znamenalo pro Česko? Sepsal jsem shrnutí, dokumenty Bruegelu najdete tady.

Česko a Čína

Jedním z klíčových ekonomických, ale také geopolitických témat dneška je vztah k Číně. Aktuálně hodně jde o elektromobily a o to, jestli by EU měla uvalit dodatečná cla na jejich dovoz z Číny. Evropská komise už se cly přišla. Definitivně začnou platit, pokud se proti nim nepostaví aspoň 15 zemí EU, v nichž žije aspoň 65 procent obyvatel unie. Jak to vidí Česko? Zatím neví. „Oboje má své pro a proti, jak uvalení dodatečných cel, tak to, kdyby k tomu nedošlo. Rozhodneme se asi na začátku podzimu,“ řekl mimo záznam zdroj ze státní správy, který se tématem zabývá. Víc tady.

Prosvištíme si: Role pro Síkelu

Ursula von der Leyenová nejspíš ve středu 11. září oznámí, jak v nové Evropské komisi rozdělila portfolia. Asi jste zaznamenali článek německého deníku Die Welt, podle něhož Síkela dostane energetiku, tedy místo, o které osobně stojí nejvíc. Nejsem schopen to potvrdit ani vyvrátit, ale spíše slyším, že to energetika nebude. Ovšem informace Weltu ohledně toho, kteří politici se stanou výkonnými místopředsedy komise a jaké oblasti budou mít na starosti, se, s jednou výjimkou, shodují s tím, co jsem sám slyšel. Má jít o Thierryho Bretona, Valdise Dombrovskise, Raffaela Fitta a Teresu Riberaovou.

Výpisek z…: Facebooku

„Emisní povolenky na benzin a naftu se stanou realitou. Benzin a nafta jsou už dnes do velké míry zatěžovány spotřebními daněmi, které mají stejný praktický efekt jako povolenky, jen jsou daleko vyšší. Výši spotřební daně stanovuje český zákonodárce. Populistická neochota zvyšovat v podstatě jakékoliv daně zkombinovaná s tím, že tyto spotřební daně jsou vyjádřené v korunách, a ne v procentech, vede k dlouhodobému efektivnímu snižování jejich reálné hodnoty. Dodatečné daňové příjmy jsou důvodem, proč emisní povolenky bez problémů projdou a nebude se jim ve skutečnosti bránit ani opozice (jakkoliv se bude navenek tvářit, jaká katastrofa nás čeká). Je snazší svést vinu na EU než muset zvýšit spotřební daň, i když efekt je úplně stejný.“

Ekonom Jaroslav Borovička z New York University na svém Facebooku

Co si přečíst

• Schengen v ohrožení. Vlivní němečtí politici chtějí zavést přísné kontroly na všech hranicích.

• Společné zahraniční politice EU vystavme parte, tak špatné to s ní je, tvrdí analytička z centra Carnegie Europe.

• Jak Čína ničí západní výrobce a nehraje fér. Podívejte se na nová čísla.

Evropa podle…

Henry Foy, šéf bruselské kanceláře Financial Times, autor newsletteru Europe Express

Když se Britové před referendem v roce 2016 pokoušeli vyjednat v rámci EU lepší podmínky svého členství, bylo Česko jednou ze zemí, na kterou se obrátili v naději, že bude Brusel tlačit k ústupkům. Plán selhal – všech 27 zemí udrželo jednotnou pozici a vyjednávaly společně. Ale nyní se opakuje podobný scénář. Nová britská vláda si přeje mít s EU těsnější vztahy, není si však úplně jistá, co přesně to znamená. Přátelé Británie jako Česko mají skvělou příležitost pomoci nalézt na tuto otázku odpověď. Česko, které je stejně jako Polsko, Nizozemsko či Dánsko transatlantické, zaměřené na posilování obrany, proukrajinské a otevřené obchodu, by se mělo chopit příležitosti vytvořit nový postbrexitový vztah, aniž by narušilo svou loajalitu k EU. Evropa díky tomu bude silnější.

Co si poslechnout / Kam zajít

• Babišovi spojenci jdou proti Česku, je to velmi nebezpečné, říká Dita Charanzová.

• Jak co nejlépe provést další rozšíření EU? Online seminář.

• Mladí lidé mohou získat stipendium na účast na prestižním Evropském fóru v rakouském Alpbachu, které se každoročně koná na konci léta. Zájemci z Česka nechť se ohledně příštího ročníku obrátí na Klub Česka a Slovenska v rámci fóra.

Tečka

Petr Fiala oslavil 1. září šedesátiny, Andrej Babiš jen o den později sedmdesátiny. Toto napsal Stefan Zweig v knize Svět včerejška o Sigmundu Freudovi: „Stáří ho učinilo přívětivějším, přestálé zkoušky shovívavějším.“ Obě hlavní postavy české politiky ještě nejsou staré, ale přejme si, aby se jim přihodilo totéž co Freudovi. Tedy, abychom byli fér, hlavně Babišovi, jehož politický styl je nepochybně konfrontačnější. Oba pánové se k sobě těžko někdy budou chovat jako tenisté Roger Federer a Rafael Nadal, kteří svou rivalitu zvládli s grácií, ba s přátelstvím – v tenise je prostor na posbírání spousty trofejí pro mnoho hráčů, zatímco v politice je vítězem jen jeden. Ale aspoň trochu zfreudovatět by to chtělo.