Čtyři desítky politiků německé Křesťanskodemokratické unie (CDU) vystoupily proti tomu, aby jejich strana po volbách ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku a Durynsku uzavřela koalici s novou levicovou koalicí Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Stranu, která vznikla teprve letos v lednu odštěpením od postkomunistické Levice, označili za prodlouženou ruku Kremlu. Výsledek nedělních voleb ale mnoho jiných možností na vytvoření stabilních koalic nenabízí.

„Stejně jako AfD vzhlíží i BSW k autoritářským systémům. S takovými skupinami nesmíme spolupracovat,“ uvedl například v rozhovoru s deníkem Der Tagesspiegel křesťanský demokrat Frank Sarfeld.

CDU, která je na spolkové úrovni v opozici, vyhrála volby v Sasku se ziskem 31,9 procenta hlasů, těsně druhá skončila s 30,6 procenta Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. V Durynsku AfD volby vyhrála s 32,8 procenta hlasů, CDU na druhém místě získala 23,6 procenta.

V obou zemích výrazného úspěchu dosáhla i nová formace BSW, kterou založila Sahra Wagenknechtová. Výrazná tvář německé levice byla nejprve v Německé demokratické republice (NDR) členkou komunistické Sjednocené socialistické strany (SED), poté její nástupkyně Strany demokratického socialismu (PDS) a naposledy strany Levice, v níž platila za členku ultralevicového křídla. Letos v lednu Wagenknechtová založila BSW, která kombinuje krajně levicovou hospodářskou politiku a odpor proti imigraci. Kritizuje rovněž německou politiku vůči Rusku, dodávky zbraní Ukrajině a vyzývá k jednání s Moskvou o míru. V nedělních zemských volbách na východě Německa skončila BSW na třetím místě: V Durynsku získala 15,8 a v Sasku 11,8 procenta hlasů.

Křesťanští demokraté přitom dlouhodobě odmítají spolupracovat se stranami z obou krajů politického spektra. Hovoří o takzvané brandmauer, tedy jakési protipožární stěně, která má bránit šíření extremistických tendencí. Dosud tuto politiku uplatňovali na AfD a Levici. Po nedělních volbách se ovšem ozývají hlasy, podle kterých by se měla blokáda vztahovat i na BSW.

„Sahra Wagenknechtová odporuje všemu, za čím konzervativní unie CDU/CSU od založení Spolkové republiky Německo stojí: jasná západní orientace, sjednocená Evropa a členství v NATO jako největším mírovém projektu dějin,“ uvedl rovněž politik Sarfeld, který tvrdí, že zastupuje čtyři desítky členů CDU. Strana má v celém Německu zhruba 360 000 členů. Podle listu Der Tagesspiegel ale k nespokojeným patří i vlivné tváře strany: poslanec Roderich Kiesewetter, europoslanec Dennis Radtke či členka předsednictva CDU Monica Wüllnerová. Právě Kiesewetter označil BSW za „prodlouženou ruku Kremlu“.

Sestavení vlád v Sasku a Durynsku by přitom bylo bez BSW, AfD i Levice prakticky nemožné. Například v Durynsku se do sněmu dostalo jen pět stran. V případě, že by se CDU spojila se sociálními demokraty, potřebovala by k dosažení většiny ještě nejméně jednoho dalšího partnera – zbývají přitom už jen AfD, Levice a právě BSW. Také v Sasku kvůli nízkým ziskům sociálních demokratů a zelených zřejmě nezbyde CDU nic jiného než se spojit s BSW.

Politicky ožehavá je otázka především pro předsedu CDU Friedricha Merze, který chce získat podporu strany do boje o kancléřské křeslo v parlamentních volbách v příštím roce. Pokud by jej debata kolem spolupráce s BSW příliš oslabila, mohl by místo něj podle předpokladů získat nominaci CDU/CSU bavorský premiér Markus Söder.