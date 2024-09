Izraelští vojáci v noci na neděli vyzvedli těla šesti rukojmích unesených loni v říjnu při teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael. S odvoláním na izraelskou armádu o tom informoval server The Times of Israel (ToI). Mrtvé vojáci nalezli v tunelu Hamásu pod městem Rafáh na jihu Pásma Gazy, zabili je jejich únosci.

Izraelský prezident Jicchak Herzog rodiny mrtvých poprosil o odpouštění za to, že je stát nedokázal vrátit živé domů. Premiér Benjamin Netanjahu čelí tvrdé kritice pozůstalých, kteří vyzvali na pondělí ke generální stávce. Netanjahu prohlásil, že kdo zabíjí rukojmí, nechce příměří.

Šestici podle izraelských sil zabil Hamás krátce – možná i jen den či dva – předtím, než je vojáci nalezli. Armáda uvedla, že neměla k dispozici přesnou polohu rukojmích, ale měla povědomí o širší oblasti, kde by se mohli nacházet. Tvrdí také, že kvůli tomu v místech operovala s opatrností.

Vojáci v sobotu začali prohledávat tunelový komplex, těla čtyř mužů a dvou žen ve věku od 23 do 40 let našli odpoledne. V noci na dnešek je vyzvedli z Gazy a převezli do Izraele k identifikaci. V tunelu se podle armády neodehrály žádné střety s ozbrojenci Hamásu.

„Izraelské ozbrojené síly našly v tunelu pod městem Rafáh těla šesti rukojmích zadržovaných Hamásem,“ uvedl ještě před prohlášením armády americký prezident Joe Biden s tím, že je zprávou „zdrcený“. Poznamenal, že mezi mrtvými je i americko-izraelský občan Herš Goldberg-Polin.

Izraelský prezident Herzog zase uvedl, že „srdce celého národa je rozdrceno na kusy“. „Jménem celého Státu Izrael mám jejich rodiny v srdci a prosím o odpuštění. Odpuštění za to, že jsme nebyli schopni vrátit vaše milované v pořádku domů,“ doplnil.

Sdružení rodin pozůstalých vyjádřilo přesvědčení, že smrt šestice je „přímým důsledkem“ toho, že Netanjahu „torpéduje“ navrhované dohody o příměří a výměně rukojmích. Premiér by podle něj měl převzít zodpovědnost za to, že rukojmí ponechal svému osudu, neschovávat se za mluvčího a vyjádřit se veřejně.

Pozůstalí také vyzvali na pondělí ke generální stávce, která by vládu donutila dosáhnout dohody o výměně rukojmích, a pomohla tak zachránit zbývající přeživší. A největší odbory v zemi jejich výzvy už vyslyšely. Zatím jednodenní generální stávka začne v zemi v pondělí v šest hodin ráno.

Ministr obrany Joav Galant zase vyzval k okamžitému zasedání bezpečnostního kabinetu, aby zvrátil rozhodnutí ze čtvrtka, podle něhož si Izrael musí ponechat kontrolu nad takzvaným Filadelfským koridorem, což je oblast u hranic mezi Egyptem a Gazou. Právě tento bod je jednou z největších překážek dosažení příměří.

Netanjahu se vyjádřil v neděli dopoledne a prohlásil, že kdokoliv, kdo zabíjí rukojmí, nechce dohodu. Izrael podle něj nespočine, dokud se nedostane k těm, kdo zabíjeli. Poznamenal také, že jeho vláda je odhodlaná dosáhnout dohody o propuštění zbývajících rukojmích.

Teroristické hnutí Hamás v neděli podle agentury Reuters ze smrti rukojmích obvinilo Izrael, který podle něj není ochoten uzavřít dohodu.

Aktivní kampaň za propuštění, v rámci které se setkala s řadou světových státníků a osobností včetně amerického prezidenta Bidena či papeže Františka, vedla například rodina třiadvacetiletého Goldberga-Polina, jehož se ozbrojenci zmocnili na festivalu Nova v jižním Izraeli. Rodák z Kalifornie při tom po zasažení granátem přišel o část levé ruky. Letos v dubnu se objevil na videu zveřejněném Hamásem, kde podle agentury AP viditelně mluvil pod nátlakem a spílal vládě Netanjahua, že dosud nedokázala zajistit propuštění všech zajatců.

Zděšení a šok ze zabití šesti izraelských rukojmích v Pásmu Gazy vyjádřili šéf diplomacie EU Josep Borrell či britský premiér Keir Starmer.

„Jsem zděšen vraždou šesti izraelských rukojmích Hamásu, jejichž těla byla nalezena v Gaze. Tito mladí nevinní muži a ženy měli být již dávno dopraveni do bezpečí a ke svým blízkým. Stojíme na straně všech rukojmích. Potřebujeme příměří, abychom ukončili tuto tragédii a přivedli všechny rukojmí domů,“ napsal Borrell.

„Jsem naprosto šokován strašlivým a nesmyslným zabitím šesti rukojmích v Gaze ze strany Hamásu,“ uvedl Starmer. „Hamás musí okamžitě propustit všechny rukojmí a všechny strany se musí okamžitě dohodnout na příměří, aby ukončily toto utrpení,“ doplnil.

António Guterres napsal, že nikdy nezapomene na setkání s rodiči Herše Goldberga-Polina a dalších příbuzných rukojmích. „Dnešní tragická zpráva je zdrcující připomínkou potřeby bezpodmínečného propuštění všech rukojmích a ukončení noční můry, kterou je válka v Gaze,“ podotkl.

Ozbrojenci Hamásu a jejich spojenci loni 7. října v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Přes 100 rukojmích hnutí propustilo při týdenním příměří v listopadu, část osvobodila izraelská armáda, některé omylem zabili izraelští vojáci při následné vojenské ofenzivě v Gaze. Nyní podle armády v Gaze zůstává 97 rukojmích, z nichž je však nejméně 33 po smrti.