Ukrajinské síly pokračují ve své operaci v Kurské oblasti na západě Ruska, kde ovládly více než 1250 kilometrů čtverečních a 92 obcí, prohlásil v pondělí podle tiskových agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě v projevu před ukrajinskými velvyslanci.

Kdyby západní partneři dovolili Kyjevu použít střely dalekého dosahu proti Rusku, nebyla by operace v Kurské oblasti nutná, citovala prezidenta agentura Reuters. Zelenskyj také vyzval západní partnery, aby dovolily Ukrajině použít zbraně dlouhého dosahu k zastavení ruského postupu na východě Ukrajiny. „Ukrajina může zastavit postup ruské armády jediným rozhodnutím, které očekáváme od našich partnerů,“ prohlásil podle agentury AFP.

Kurská operace podle Zelenského vyvrací představy o pomyslných „červených čarách“ jako nepřekročitelných mezích, vytyčených ruským prezidentem Vladimirem Putinem ve válce proti Ukrajině.

„Ještě před pár měsíci by hodně lidí ve světě, kdyby slyšeli, že plánujeme takovou operaci, řekli, že to je nemožné a že je to překročení té nejčervenější ze všech červených čar existujících v Rusku. Ale nyní promlouvá skutečný úspěch našich vojáků na druhé straně hranice a Putinova neschopnost ochránit své území,“ uvedl Zelenskyj v projevu, který zveřejnil na facebooku. „Naše aktivní preventivní obrana je nejúčinnější protiopatření proti ruskému teroru,“ zdůraznil.

Současně usoudil, že dobytím ruského městečka Sudža se hroutí „celý naivní, iluzorní koncept tzv. červených čar ve vztahu k Rusku“, který podle Zelenského ovládal pohled některých západních partnerů na válku. „Svět vidí, že vše v této válce závisí pouze na odvaze – na naší odvaze a na odvaze našich partnerů,“ řekl a zdůraznil, že při souladu Ukrajiny a jejích partnerů nezbude Rusku nic jiného, než přistoupit na spravedlivý mír.

Ukrajina se již déle než dva roky brání ruské agresi, ale tento měsíc přenesla válku i na ruské území. Překvapivý útok v Kurské oblasti, zahájený 6. srpna, ale nezastavil ruský postup v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.