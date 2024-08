Cílem vpádu ukrajinských vojsk do ruské Kurské oblasti je vytvořit tam nárazníkovou zónu, aby ruské síly nemohly přes hranici útočit na Ukrajinu. Ve svém projevu to v neděli uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury AP tak poprvé jasně stanovil cíl operace, kterou ukrajinské síly zahájily 6. srpna.

Hlavní úkol ukrajinských sil podle Zelenského nyní spočívá ve zničení co největší části ruského potenciálu napadat Ukrajinu. "Zejména to znamená vytvoření nárazníkové zóny na agresorově území, a to je naše operace v Kurské oblasti," zdůraznil Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda.

Až dosud ukrajinský prezident o vpádu vojsk do Ruska říkal, že cílem operace je ochránit pohraniční obce v Sumské oblasti, které čelily ustavičnému ruskému ostřelování, připomíná AP.

Zelenskyj také poukázal na svízelnou situaci ukrajinských vojáků na východě země, kde u Pokrovsku a Torecku musejí odrážet desítky ruských útoků denně. Apeloval také na spojence, aby urychlili dodávky potřebných zbraní a munice. "Zvláště se obracím na Spojené státy, Británii a Francii," řekl Zelenskyj.

Agentura Unian připomněla, že u Pokrovsku se vedou jedny z nejtěžších bojů na frontě a že ruská vojska tam postupují. Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková dnes opět vyzvala lidi žijící poblíž frontové linie, aby se evakuovali.

Ukrajinské síly operující v ruské Kurské oblasti zničily druhý důležitý most. Na platformě Telegram to napsal velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Zveřejnil také video, které podle něj ukazuje přesný vzdušný úder na most.

"O jeden most méně," napsal Oleščuk ve svém příspěvku, v němž most přesně nelokalizoval. Ruský telegramový kanál Mash, který má kontakty na ruské bezpečnostní složky, ale uvedl, že jde o most přes řeku Sejm poblíž vesnice Zvannoje. Jiný most přes řeku Sejm zničily ukrajinské síly v pátek v Gluškovském okrese v Kurské oblasti. Podle kanálu Mash zůstává v regionu už jen jeden použitelný most. Pokud se tyto zprávy potvrdí, ztíží se Rusku zásobování jednotek, které se snaží ukrajinskou ofenzivu odrazit. Ruská vojska zatím nebyla s to zatlačit ukrajinské jednotky zpět za hranice.

Ukrajina, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, v posledních dvou týdnech obsadila podle tvrzení Kyjeva 1150 kilometrů čtverečních ruského území a 82 příhraničních obcí včetně městečka Sudža. Přes ně proudí ruský zemní plyn do zemí Evropské unie.