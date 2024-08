Aplikace Kalorické tabulky je v tuzemsku podle statistik dlouhodobě nejstahovanější v kategorii zdraví. Desítky tisíc Čechů si někdy zkusilo zapisovat složení potravin a velikosti porcí, které každý den konzumují. Je však otázka, do jaké míry jsou tyto záznamy v mobilních aplikacích přesné a skutečně vypovídají o kalorickém příjmu daného člověka. Tím se zabývali kanadští vědci, kteří momentálně vyvíjí systém využívající strojové učení, které by mohlo analyzovat jídlo už během konzumace – stačilo by se jen u jídla natočit na mobil.

„Začínáme pracovat s technologiemi, které dokážou potraviny rozložit na jednotlivé části,“ řekl americkému deníku The Wall Street Journal Alexander Wong, vedoucí výzkumného týmu při univerzitě ve Waterloo v kanadské provincii Ontario.

