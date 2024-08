Když ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil válku Ukrajině, slíbil jednu zásadní věc: branci do boje nepůjdou. Ale nyní, když má ruská armáda problémy zastavit ukrajinský postup v Kurské oblasti, se rodiče mladých vojáků nasazených v této oblasti netají svým znepokojením kvůli osudu svých synů, píše se na internetových stránkách americké televize CNN.

Zprávy zveřejňované v posledních dnech na ruských telegramových kanálech a dalších sociálních sítích ukázaly, jak byla Moskva na takový útok nepřipravená, včetně toho, že armáda přenechala špatně vycvičeným brancům obranu hranice s Ukrajinou, proti níž Rusko vede válku už přes deset let.

„Když ve tři hodiny ráno na hranici zaútočily tanky, byly na ní jen branci a bránili sami sebe,“ napsala na Telegramu žena, která o sobě říká, že je matkou vojáka základní služby v Kurské oblasti. „Neviděli ani jednoho profesionálního vojáka – vůbec nikoho neviděli. Syn mi později volal a říkal: Mami, jsme v šoku,“ líčí tato žena jménem Olga.

CNN požádala ruské ministerstvo obrany o vyjádření, odpověď ale nedostala.

Nasazení branců je v Rusku ožehavým tématem. Částečně kvůli Putinovým opakovaným slibům, že nebudou posláni do boje, ale také kvůli tomu, že matky a manželky vojáků v Rusku, kde opozice už prakticky neexistuje, mají tradičně silný vliv. A mnoho z nich se netají svojí naštvaností.

Nezávislý zpravodajský web Vjorstka zveřejnil rozhovor s Natalijou Appelovou, babičkou jednoho z ruských branců, sloužícího v Kurské oblasti, který je považován za nezvěstného. Vypověděla, že její vnuk Vladislav byl nasazen bez jakýchkoliv zbraní ve vesnici asi půl kilometru od hranice. „Co ti kluci mohli dělat? Jít proti ukrajinským vojákům s lopatou?“ ptá se.

Na internetu byla zveřejněna petice vyzývající Putina ke stažení vojáků základní vojenské služby z regionu a na různých sociálních sítích, včetně ruské VKontaktě, se objevily desítky zpráv lidí, kteří o sobě psali, že jsou rodinnými příslušníky branců, kteří zmizeli v Kurské oblasti.

Telegramový kanál Astra ve čtvrtek uvedl, že má potvrzených 42 případů mladých mužů, o nichž se po ukrajinském průlomu hranice nic neví.

Pravděpodobně díky tomu, že Rusko spoléhalo při ochraně hranic na odvedence, se ukrajinským jednotkám podařilo dostat na ruské území tak snadno.

Branná povinnost se v Rusku vztahuje na všechny zdravé muže ve věku od 18 do 30 let. Pokud jsou odvedeni, mají v v armádě odsloužit rok. Odvody se obvykle konají dvakrát ročně a pokaždé do armády nastoupí výrazně přes 100 tisíc mladých mužů. Vyhýbání se povinné vojenské službě je trestným činem, za který hrozí vězení. Snazší je se z ní „vyvléct“ pro syny z bohatších nebo politicky privilegovaných rodin.

Zacházení s branci v minulosti vyvolávalo v Rusku kontroverze. Během sovětské války v Afghánistánu v 80. letech minulého století a během válek v Čečensku matky těchto vojáků zorganizovaly kampaň proti jejich zneužívání.

I když aktivity občanské společnosti v putinovském Rusku prakticky zanikly, nakládání s branci je nadále citlivou záležitostí.

Na rozdíl od profesionálních vojáků se odvedencům před odesláním na jejich působiště dostává jen omezeného výcviku. Zákon zakazuje jejich nasazení v zahraničí a nemají se zapojovat do bojových operací. Rusko je tak často rozmisťuje u hranic, protože tam neočekává útok. Ale když Ukrajina zahájila svůj překvapivý vpád, tito branci se náhle octli na frontové linii, aniž by na to byli jakkoliv připraveni.

Ruský protiválečný výbor, skupina vytvořená Putinovými oponenty žijícími v exilu, ve středu vydal prohlášení kritizující šéfa Kremlu. „Absence výraznějšího počtu vojenských jednotek Ruské federace v době útoku na hranici a současné pokračování agresivních vojenských operací (…) na území suverénní Ukrajiny ukazují, že Putin lže o ochraně Ruska.“ Podle ruských opozičníků mu „na Rusku nezáleží, chrání jedině sám sebe“.

Minimálně někteří z branců padli do zajetí a byli převezeni na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve tento týden potvrdil, že ukrajinské síly během postupu v Kurské oblasti berou zajatce. Ukrajinská armáda také zveřejnila několik videí a fotografií mužů, o kterých uvedla, že to jsou ruští váleční zajatci. Někteří z nich vypadali velmi mladě.

I když nasazení branců v Kurské oblasti vyvolalo hněv, nejde o první případ, kdy se ukázalo, že vojáci základní služby bojují ve válce proti Ukrajině. Krátce poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, ruské ministerstvo obrany připustilo, že branci „byli objeveni“ v sousední zemi. Stalo se to poté, co Kyjev oznámil, že někteří z válečných zajatců nejsou profesionálními vojáky. Ruská armáda pak ujišťovala, že odvedenci byli ze sousední země odveleni a vrátili se do Ruska. Velící důstojník, který tehdy nesl odpovědnost za jejich rozmístění na Ukrajině, byl prý potrestán.