Ukrajinské jednotky v ruské Kurské oblasti dál postupují, od rána o kilometr až dva v různých směrech, ve středu také zajaly stovku ruských vojáků, sdělil velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který na sociální síti zveřejnil video z porady s generálem. Ten rovněž uvedl, že ukrajinské síly v Kurské oblasti zcela ovládly okresní město Sudža.

„Dosahujeme v Kurské oblasti dobrých výsledků - plníme náš strategický úkol. Významně jsme také doplnili fond pro výměnu zajatců,“ uvedl Zelenskyj ve svém večerním videoposelství.

Současně naléhal na posílení jednotek, které brání města Pokrovsk a Toreck v Doněcké oblasti na východě země. Na ně je zaměřen hlavní nápor ruských vojsk, které postupují na východě Ukrajiny. „Pošleme do Doněcké oblasti další zbraně pro naše vojáky - nad rámec toho, co je v plánu,“ řekl Zelenskyj.

Prezident také znovu vyzval ukrajinské spojence, aby zrušili dosud platná omezení týkající se používání západních raket dlouhého doletu proti cílům v ruském týlu.

Ukrajinský útok v Kurské oblasti, zahájený 6. srpna, přiměl ruské velení, aby tam přesunulo část sil z jiných úseků ukrajinského bojiště, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na americké představitele. Moskva do Kurské oblasti podle šéfa litevské diplomacie přesouvá také jednotky ze své nejzápadnější enklávy na pobřeží Baltu, Kaliningradské oblasti.

Tvrzení Zelenského o plném ovládnutí Sudže ve středu podle agentury Interfax zpochybnil velitel čečenských jednotek bojujících v Kurské oblasti na ruské straně Apty Alaudinov. Podle něj se o město a jeho okolí nadále vedou boje, a není proto možné říct, že ho Ukrajinci zcela obsadili.

Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že u obcí Skrylevka, Levšinka, Semjonovka, Alexejevskij a Kamyšnoje ruské síly zmařily pokusy ukrajinských jednotek v obrněných vozidlech proniknout hluboko na ruské území. Tvrdí také, že ruští vojáci způsobili nepříteli vážné ztráty vojáků i techniky.

Ukrajinský generální štáb ohlásil, že v noci ukrajinské jednotky v Kurské oblasti sestřelily protiletadlovou raketou ruský bombardér Su-34.

Zajatí ruští vojáci i prováleční blogeři obviňují ze ztráty území v Kurské oblasti generála Alexandra Lapina, který je v současnosti velitelem severního uskupení ruských invazních sil, napsal server The Moscow Times, zakázaný ruskými úřady. Připomněl, že Ukrajinci podle generála Syrského dobyli tisíc kilometrů čtverečních ruského území, a to bez většího odporu. Lapin podle serveru proslul i debaklem ruské obrany při úspěšné ukrajinské protiofenzívě v roce 2022 v Charkovské oblasti, kde Ukrajinci pronikli ruskými liniemi do hloubky desítek kilometrů a osvobodili okolo 3000 kilometrů čtverečních svého území. Lapina pak Moskva zbavila velení uskupení Střed a zároveň vyhlásila částečnou mobilizaci k zacelení svých ztrát na Ukrajině.