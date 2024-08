Po minulém týdnu, kdy ukrajinští vojáci nečekaně vpadli do Kurské oblasti v Rusku, se v největší zemi světa údajně vypráví nový vtip. Zoufalý prezident Vladimir Putin vyvolal ducha sovětského diktátora Josifa V. Stalina a žádá ho o radu. „Nacisté se blíží ke Kursku, moje armáda je poražena, země kolabuje! Poraď, co mám dělat?“ Načež Stalin odpoví: „Udělej to jako já v roce 1943. Na frontu pošli své nejlepší ukrajinské vojáky a požádej Ameriku o výzbroj!“

Jinak jsou ale moskevské elity z postupu Západem podporovaných Ukrajinců, které moskevská propaganda označuje za nacisty, značně rozčílené. Sociálními sítěmi kolují výzvy k odstoupení či uvěznění odpovědných ruských velitelů, kteří prý dostatečně nenaslouchali informacím o chystající se ukrajinské operaci. Kremelští insideři dodávají, že Putin vnímá útok jako osobní ponížení.

