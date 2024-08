Živě přenášený rozhovor republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s miliardářem Elonem Muskem na sociální síti X provázely technické problémy a musel být o bezmála 45 minut odložen. Podle Muska šlo o takzvaný DDoS útok. Trump po opožděném startu líčil svůj pohled na atentát, při němž ho minulý měsíc střelec zasáhl do ucha. Řekl také, že Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, kdyby byl prezidentem.

Rozhovor na Trumpově účtu na X, který měl začít ve 20:00 místního času (2:00 SEČ), si nejprve pustilo více než 120 000 uživatelů, mnohým dalším se ale poté zobrazila chybová hláška „Podrobnosti nejsou k dispozici“, uvedla agentura AP.

„Zdá se, že došlo k masivnímu DDoS útoku na X,“ uvedl Musk s odkazem na typ kybernetického útoku, při kterém se útočníci snaží narušit určitou internetovou službu tím, že ji přetíží velkým množstvím dotazů nebo požadavků.

Rozhovor nakonec začal se zpožděním 42 minut a trval asi dvě hodiny. V jednu dobu ho poslouchalo na 1,3 milionu lidí.

Muskem avizovaný rozhovor „bez předem daného scénáře“ měl sloužit k tomu, aby americký exprezident napřímo oslovil potenciálně miliony voličů. Byla to také příležitost pro sociální síť X získat nové uživatele, připomněla AP.

Trump v rozhovoru vylíčil do detailu mimo jiné to, jak vnímal atentát na svou osobu ze 13. července na předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii, z něhož vyvázl se zraněním ucha, zabit však byl jeden účastník akce a další dva byli zraněni, zemřel i útočník. Podle exprezidenta atentát umožnil „nedostatek koordinace“ a chyba ochranné služby při zabezpečení budovy, odkud útočník střílel. Podle agentury Reuters Trump také uvedl, že se do Butleru v říjnu vrátí. Volby se v USA uskuteční 5. listopadu.

Trump dále zopakoval kritiku na adresu své pravděpodobné soupeřky v prezidentských volbách Kamaly Harrisové. Současnou demokratickou viceprezidentku označil za stoupenkyni radikální levice i viníka situace na jižní hranici USA, která se potýká s náporem migrantů, uvedla stanice CNN.

Na téma ruské agrese na Ukrajině Trump řekl, že by se nikdy neuskutečnila, pokud by byl prezidentem. „Nikdo se necítí hůř než já kvůli situaci na Ukrajině, protože vím, že by se to nikdy nestalo,“ citoval jej server Politico. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž si minulý měsíc poprvé od začátku rozsáhlé ruské invaze telefonoval, označil za „velice ctihodného“.

Musk, který se ještě před několika lety označoval za demokrata, podpořil Trumpovu prezidentskou kandidaturu dva dny po neúspěšném atentátu.

Již dříve Musk obnovil Trumpův účet, který zakázalo vedení sociální sítě tehdy zvané Twitter v souvislosti s násilnostmi z 6. ledna 2021 a obavou z „rizika dalšího podněcování k násilí“ ze strany Trumpa. V listopadu 2022 Musk společnost koupil. Trump až do pondělního rozhovoru s Muskem na této sociální síti žádné příspěvky nezveřejňoval a trval na tom, že je spokojenější na své vlastní platformě Truth Social.