Rychlostní kanoista Martin Fuksa suverénně vyhrál na olympijských hrách závod na 1000 metrů a vybojoval pro českou výpravu v Paříži třetí medaili, druhou zlatou. Jedenatřicetiletý trojnásobný světový šampion se při třetí olympijské účasti dočkal prvního cenného kovu. Vylepšil pátá místa z Ria de Janeiro a Tokia. Jakub Špicar a Daniel Havel obsadili na deblkajaku sedmé místo na trati 500 metrů.

Fuksa ve finále navázal na dominantní výkon z dopoledního semifinále. V boji o medaile se posunul do čela hned po startu a postupně si vypracoval až desetimetrový náskok. Ve finále zajel čas 3:43,16 a dnes podruhé vylepšil olympijské maximum na této trati.

„Takových let čekání a je to tady. Jsem hrozně rád. Šel jsem do toho, že chci vyhrát a to pro mě bylo nejdůležitější,“ řekl Fuksa bezprostředně po závodě České televizi. „Neřešil jsem, kde jsem, jenom jsem chtěl vyhrát závod. A to se mi povedlo musím říct i docela suverénně, že jsem si poslední metry užíval ten pocit, že jedu v olympijském finále na prvním místě. Neuvěřitelný,“ radoval se.

Stříbrnou medaili vybojoval skvěle finišující brazilský obhájce prvenství Isaquias Queiroz, třetí skončil stejně jako před třemi lety v Tokiu Serghei Tarnovschi z Moldavska. Už v semifinále vypadl jeden z favoritů a dlouholetý Fuksův rival Catalin Chirila z Rumunska. Mistr světa z roku 2022 a druhý z loňského šampionátu nakonec vyhrál finále B a skončil celkově devátý. Osmý ve finále A dopádloval šestatřicetiletý olympijský šampion z let 2012 a 2016 Sebastian Brendel z Německa.

Pro Špicara s Havlem byl velkým úspěchem již postup do finále. I v něm se po startu drželi na posledním místě. Na rozdíl od semifinále, kde se ve druhé polovině trati posunuli na postupové třetí místo, předjeli v závěrečném vystoupení pod pěti kruhy jen Američany Jonase Eckera a Aarona Smalla.

Jednatřicetiletý Špicar byl na hrách poprvé. O rok starší Havel má dva olympijské bronzy, které získal v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016 jako člen čtyřkajaku.

Z vítězství se radovali Němci Jacob Schopf a Max Lemke, které na stupních vítězů doplnili stříbrní Bence Nádas a Sándor Tótka z Maďarska a třetí Australané Jean van der Westhuyzen a Tom Green.

Již sedmou zlatou olympijskou medaili a celkově osmou v kariéře získala Novozélanďanka Lisa Carringtonová. Společně s Alicií Hoskinovou ovládla závod deblkajakářek na 500 metrů. Pětatřicetiletá Carringtonová v Paříži již vyhrála jako členka čtyřkajaku, v sobotu se pokusí uspět i na singlkajaku.