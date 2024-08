Se zatím nejúčinnějším sloganem americké prezidentské kampaně přišel Tim Walz (60), guvernér státu Minnesota. „Ti lidé jsou prostě divní,“ řekl o republikánských soupeřích, tedy o kandidátovi na prezidenta Donaldu Trumpovi a o J. D. Vanceovi, kterého si Trump vybral jako svého viceprezidenta. Kamala Harrisová, kandidátka demokratů, se těchto slov chytila. Slogan od té doby demokraté široce využívají ve snaze voliče přesvědčit, že Trump a Vance jsou zpátečníci, kteří by například ženám chtěli vzít právo na potrat.

Guvernéru Walzovi jeho označení republikánů vyneslo nejen spoustu článků v médiích, ale dost možná přispělo k tomu, že si ho Harrisová vybrala jako svého kandidáta na viceprezidenta.

Ještě důležitější je ovšem to, kde Walz politicky stojí – jde o oblíbeného guvernéra, který má schopnost domluvit se s opozicí, když je potřeba. Ještě když zasedal ve Sněmovně reprezentantů, dolní komoře Kongresu, patřil do první desítky politiků, kteří byli schopní spolupracovat na konkrétních zákonech na nadstranické bázi. Walz by tak mohl Harrisové pomoci oslovit nerozhodnuté středové voliče, kterým nevyhovuje současná mimořádně polarizovaná americká politická scéna.

