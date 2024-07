Několik nádraží v Paříži, dějišti letošních olympijských her, čelilo v noci na pátek žhářským útokům. Francouzský národní dopravce SNCF mluví o rozsáhlém koordinovaném útoku s cílem paralyzovat železniční infrastrukturu, který ovlivní nejméně 800 tisíc cestujících. Provoz na vysokorychlostních tratích je omezený a nepodaří se ho zcela obnovit do zahájení her, které proběhne v pátek večer. Na hodinu bylo zavřené také jedno z důležitých letišť.

Podle vedení dopravce SNCF poškodili útočníci infrastrukturu v pěti pečlivě vybraných uzlech klíčových pro hlavní tratě. V tunelech nejprve přeřezali a pak zapálili kabelové svazky, které ovládají mimo jiné vlakovou signalizaci. Mělo k tomu dojít kolem čtvrté hodiny ráno.

Činy vyšetřuje Národní úřad pro boj s organizovaným zločinem (Junalco). Pachatelům za poškození majetku významného pro chod státu, poničení systémů automatizovaného zpracování dat a spiknutí za účelem spáchání těchto trestných činů hrozí až 20 let za mřížemi a pokuta 150 000 eur (3,8 milionu korun), oznámila pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.

Nejhorší situace je na pařížském nádraží Montparnasse, kde stovky cestujících zatím marně čekají na další informace. Vlaky mají zpoždění až dvě a půl hodiny, mnoho jich také bylo zrušeno.

SNCF krátce před 9:00 na svých stránkách uvedl, že severní trať Paříž–Lille je zcela mimo provoz, tratě na východ, jihovýchod a západ jsou silně narušené. „Prosíme všechny cestující, aby své plánované odjezdy odsunuli a na nádraží nechodili,“ dodal dopravce ve vyjádření.

Omezení na tratích pro vysokorychlostní vlaky TGV potrvají nejméně do nedělního večera. „Část vlaků jsme odklonili na běžné tratě, ale mnoho jich budeme muset zrušit. Situace bude trvat nejméně celý víkend, což bude čas nezbytný pro opravy,“ uvedl francouzský národní dopravce. Část útoků se podle zástupců SNCF podařilo zmařit.

Kvůli nahlášené bombě bylo také kolem dnešního poledne na hodinu zavřené mezinárodní letiště Basilej-Mylhúzy-Freiburg, které leží ve Francii poblíž švýcarských a německých hranic. Vedení letiště uvedlo, že z bezpečnostních důvodů evakuovalo všechny cestující, píše agentura AFP. Policie areál prohledala a následně byl provoz obnoven.

Klíčové pařížské dopravní uzly budou v omezeném provozu i v pátek večer, kdy budou slavnostně zahájeny Letní olympijské hry 2024 ceremoniálem na řece Seině. Ten provází řada bezpečnostních opatření včetně bezletové zóny v okruhu 150 kilometrů od metropole.

Členové francouzské vlády událost označují za „koordinovanou sabotáž“. „Doprava bude během tohoto víkendu velmi narušená. Silně odsuzuji tyto trestné činy, které ohrozí odjezdy na dovolenou spousty Francouzů,“ uvedl na svých sociálních sítích ministr dopravy Patrice Vergriete.

A přidala se i ministryně sportu Amélie Oudéa-Castéra. „Nyní zhodnotíme dopad na cestující a sportovce a zajistíme řádnou dopravu všech delegací na místa soutěží,“ uvedla v prohlášení citovaném serverem CNN.