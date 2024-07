Na několika letištích v Evropě jsou od rána hlášeny technické závady počítačových systémů. Na německém letišti Berlín-Braniborsko před osmou hodinou ranní nemohlo žádné letadlo startovat ani přistát. Příčinou je zřejmě technická závada, uvedla na svém webu veřejnoprávní stanice RBB. Španělský provozovatel letišť Aena ve stejnou dobu na síti X oznámil „incident“ počítačových systémů na všech španělských letištích, který může způsobit zpoždění letů. Problémy hlásí také Británie, Turecko nebo Austrálie. Výpadek celosvětového odbavovacího systému postihl i pražské Letiště Václava Havla. Některé odlety jsou zpožděné.

Letecké společnosti American Airlines, United a Delta požádaly americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů, informovala televizní stanice ABC.

Potíže zasáhly i další země a odvětví a jsou podle agentury Reuters součástí globálního IT výpadku. Problémy mají i banky v Asii nebo londýnská burza. Vysílat nemohla britská televize Sky News, problémy má i britský zdravotnický systém. Výpadky podle stanice BBC zaznamenávají také železniční dopravci.

Podle agentury Bloomberg jde o problémy se systémem firmy Microsoft, který se týká programů Azure a Microsoft 365. Výpadek podle agentury AFP začal kolem půlnoci středoevropského času. Microsoft podle agentury uvedl, že problém vyšetřuje a přijímá zmírňující opatření. Podle médií výpadek souvisí s aktualizací bezpečnostního softwaru společnosti CrowdStrike a dotkl se právě systémů Microsoftu. Akcie kyberbezpečnostní firmy se během dopoledne propadly o 14 procent. Platforma Falcon, která je zřejmě zdrojem potíží, se stará o zabezpečení koncových bodů a dalších součástí IT infrastruktury.

„Kvůli bezpečnosti potřebujete mít na zařízení antivirus a CrowdStrike je takový antivirus, respektive EDR – moderní obdoba antiviru s více funkcemi,“ popisuje Martin Haller ze společnosti Patron IT, která pomáhá českým firmám a institucím s kybernetickou bezpečností. „Firmy si toto EDR řešení nasazují na všechny systémy, aby ji chránili proti virům, útokům a včas informovali správce. Antiviry pak mají v systému privilegované postavení – v podstatě mohou ke všemu a vše vidí, aby mohli systém chránit. Avšak i právě kvůli této vlastnosti může mít chyba v aplikaci dopad na celý systém – jako v tomto případě,“ vysvětluje fungování CrowdStrike.

Podle Hallera je velký problém této chyby, že postižené počítače se dostanou do smyčky, kdy se již nedaří spustit operační systém. „Automatická náprava problému je tak asi nereálná a bude to znamenat, že IT oddělení bude muset obejít všechny rozbité stroje (počítače i servery) ručně. Což u firem o tisících či desetitisících zařízení bude časově náročné,“ dodává.

Kvůli výpadku se zpožďují letadla i na odletech v Praze. Mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková před 09:45 ČTK řekla, že se zpoždění týká šesti odletů. V 10:45 doplnila, že se dotčené lety daří odbavovat v náhradním systému nebo manuálně, letiště už eviduje jen tři zpožděné lety s touto příčinou. Dokdy budou problémy trvat, zatím neví, na letišti zasedá krizový štáb.

Některé aerolinky si budou podle Divíškové moct ve svých systémech odbavit cestující sami, potrvá to ale déle, než je standardní doba odbavení. Odbavovací systém ruzyňského letiště podle ní využívá větší množství leteckých společností.

Problémy se kromě letiště v Ruzyni objevily i na letištích v Berlíně, Melbourne, Edinburghu, v celém Španělsku. Potíže hlásí také Spojené státy, Francie či Norsko. Americké aerolinky American Airlines, United a Delta kvůli celosvětovému výpadku počítačových systémů požádaly podle televizní stanice ABC americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů.

S přispěním Martina Ehla a Michaela Mareše