Americký prezident Joe Biden při napjatě očekávané tiskové konferenci na konci summitu NATO předvedl lepší výkon než při nedávné předvolební debatě, také se však nevyvaroval přešlapů a nejspíše se mu nepodařilo rozptýlit pochybnosti stranických kolegů ohledně své kandidatury. Takto vystoupení 81letého prezidenta hodnotí americká média, z nichž některá hovoří o "smíšených" výsledcích. Podle webu Politico to jako nejlepší možný scénář berou spojenci Bidenova soupeře, exprezidenta Donalda Trumpa.

Biden vystoupil přesně dva týdny po nevydařeném televizním duelu s Trumpem, který vyvolal paniku uvnitř Demokratické strany ohledně jeho schopnosti vést úspěšnou kampaň. Signály o tom, že Bidenovy problémy v tomto směru nejspíše nekončí, přišly ihned po skončení tiskové konference, když jej další tři demokraté ze Sněmovny reprezentantů požádali, aby boj o znovuzvolení vzdal.

Nejstarší prezident v dějinách Spojených států ve čtvrtek večer zopakoval, že to učinit nehodlá, mnozí komentátoři si ale všímají jisté změny v jeho rétorice. Zatímco před týdnem v rozhovoru s televizí ABC News uvedl, že by možná rezignaci zvážil, kdyby mu "pán všemohoucí" řekl, že jeho kampaň nemá šanci na úspěch, tentokrát naznačil něco jiného. Řekl, že nebude svůj postoj přehodnocovat, pokud mu jeho poradci neřeknou, že nemůže vyhrát.

O smíšených výsledcích prezidentova zhruba hodinového vystoupení píše deník The New York Times (NYT) i list The Washington Post (WP). "Pan Biden zpočátku klopýtl, ovšem trval na svém tváří v tvář otázkám ohledně schopnosti pokračovat v kampani. Měl problém zformulovat jasnou obhajobu své kandidatury, zatímco přišel se silnou obranou svého dosavadního působení a ukázal přehled v zahraniční politice," píše NYT.

WP tiskovou konferenci shrnul tak, že v některých momentech Biden mluvil jasně a prokazoval detailní znalosti daných otázek, také se ale opakovaně zamotával do odpovědí. Výrazný přešlap přišel hned na začátku, když si spletl jména viceprezidentky Kamaly Harrisové a svého rivala Trumpa. Už před tiskovou konferencí si připsal podobnou chybu, když ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského představil jako "prezidenta Putina", načež se ihned opravil.

Podle deníku The Wall Street Journal ovšem navzdory těmto přeřeknutím Biden působil jako "zcela jiný člověk, než kandidát, který vystoupil při debatě před dvěma týdny". Pro některé demokraty už se ale jeho kampaň dostala do neudržitelného stavu. "Skutečnost je taková, že nemůžeme dopustit situaci, abychom každý den měli zatajený dech," řekl kongresman Brad Schneider, který předtím Bidena požádal, aby kandidaturu přenechal někomu jinému.

Vývoj tak necelé čtyři měsíce před prezidentskými volbami zůstává nejistý. "Je zcela možné, že tento výkon udrží Demokratickou stranu ve stavu očistce, kdy si Biden věří, že může pokračovat, ale pochybnosti budou přetrvávat... To uvidíme v nejbližších hodinách a dnech," píše deník WP.

Tým 78letého republikána Trumpa mezitím doufá, že Biden zůstane kandidátem demokratů, neboť jsou přesvědčeni, že prohraje, uvádí Politico. Prezidentův výkon na tiskové konferenci brali exprezidentovi poradci a spojenci jako nejlepší možnou variantu. "Málo na to, aby byl donucen odstoupit, ale s dostatkem chyb na to, aby mohli z události vytěžit materiál pro kampaň," píše Politico.

Exprezident během akce posměvačně komentoval Bidenovo vyjádření o "viceprezidentu Trumpovi" a jeho štáb rychle na internetu sdílel video s tímto momentem. "Skvělá práce, Joe!" uváděl příspěvek.